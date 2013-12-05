Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Дмитрий Литвинов - статистика

    #31 | Полузащитник
    Имя Дмитрий
    Отчество Витальевич
    Фамилия Литвинов
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 16 марта 1995 (27 лет)
    Рост 183
    Вес 67
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ЦСКА (мол) 23 5 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.05.2014 90' -90' ЦСКА (мол) (Москва) 4:3 Локомотив (мол) (Москва)
    10.05.2014 55' -90' ЦСКА (мол) (Москва) 2:2 Томь (мол) (Томск)
    01.05.2014 Был в запасе Амкар (мол) (Пермь) 0:0 ЦСКА (мол) (Москва)
    26.04.2014 79' -90' ЦСКА (мол) (Москва) 0:2 Рубин (мол) (Казань)
    19.04.2014 74' -90' Академия Кубань (Краснодар) 0:0 ЦСКА (мол) (Москва)
    11.04.2014 85' -90' ЦСКА (мол) (Москва) 4:1 Урал (мол) (Екатеринбург)
    90'
    23.03.2014 71' -90' Анжи (мол) (Махачкала) 2:1 ЦСКА (мол) (Москва)
    14.03.2014 1' -46' ЦСКА (мол) (Москва) 2:1 Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
    08.03.2014 Был в запасе Динамо (мол) (Москва) 1:0 ЦСКА (мол) (Москва)
    05.12.2013 65' -90' Краснодар (мол) (Краснодар) 1:1 ЦСКА (мол) (Москва)
    01.12.2013 Был в запасе Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 3:1 ЦСКА (мол) (Москва)
    22.11.2013 69' -90' ЦСКА (мол) (Москва) 4:0 Спартак М (мол) (Москва)
    15.11.2013 76' -90' ЦСКА (мол) (Москва) 0:3 Динамо (мол) (Москва)
    09.11.2013 59' -90' ЦСКА (мол) (Москва) 2:0 Ахмат (мол) (Грозный)
    75'
    26.10.2013 1' -63' ЦСКА (мол) (Москва) 2:0 Краснодар (мол) (Краснодар)
    19.10.2013 1' -85' Зенит (мол) (Санкт-Петербург) 0:2 ЦСКА (мол) (Москва)
    27.09.2013 1' -61' Ахмат (мол) (Грозный) 2:1 ЦСКА (мол) (Москва)
    29'
    24.09.2013 60' -90' ЦСКА (мол) (Москва) 3:1 Анжи (мол) (Махачкала)
    13.09.2013 Был в запасе ЦСКА (мол) (Москва) 2:0 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    84'
    29.08.2013 64' -90' ЦСКА (мол) (Москва) 4:1 Амкар (мол) (Пермь)
    23.08.2013 72' -90' Томь (мол) (Томск) 0:3 ЦСКА (мол) (Москва)
    90'
    17.08.2013 57' -90' ЦСКА (мол) (Москва) 2:1 Академия Кубань (Краснодар)
    03.08.2013 56' -90' Рубин (мол) (Казань) 2:2 ЦСКА (мол) (Москва)
    27.07.2013 68' -90' Локомотив (мол) (Москва) 1:3 ЦСКА (мол) (Москва)
    21.07.2013 69' -90' ЦСКА (мол) (Москва) 3:1 Кр. Советов (мол) (Самара)
    73'
    16.07.2013 56' -90' Урал (мол) (Екатеринбург) 0:3 ЦСКА (мол) (Москва)
    • Читайте нас: 
    11