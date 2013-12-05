|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ЦСКА (мол)
|23
|5
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.05.2014
|90' -90'
|ЦСКА (мол) (Москва)
|4:3
|Локомотив (мол) (Москва)
|10.05.2014
|55' -90'
|ЦСКА (мол) (Москва)
|2:2
|Томь (мол) (Томск)
|01.05.2014
|Был в запасе
|Амкар (мол) (Пермь)
|0:0
|ЦСКА (мол) (Москва)
|26.04.2014
|79' -90'
|ЦСКА (мол) (Москва)
|0:2
|Рубин (мол) (Казань)
|19.04.2014
|74' -90'
|Академия Кубань (Краснодар)
|0:0
|ЦСКА (мол) (Москва)
|11.04.2014
|85' -90'
|ЦСКА (мол) (Москва)
|4:1
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|90'
|23.03.2014
|71' -90'
|Анжи (мол) (Махачкала)
|2:1
|ЦСКА (мол) (Москва)
|14.03.2014
|1' -46'
|ЦСКА (мол) (Москва)
|2:1
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|08.03.2014
|Был в запасе
|Динамо (мол) (Москва)
|1:0
|ЦСКА (мол) (Москва)
|05.12.2013
|65' -90'
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|1:1
|ЦСКА (мол) (Москва)
|01.12.2013
|Был в запасе
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|3:1
|ЦСКА (мол) (Москва)
|22.11.2013
|69' -90'
|ЦСКА (мол) (Москва)
|4:0
|Спартак М (мол) (Москва)
|15.11.2013
|76' -90'
|ЦСКА (мол) (Москва)
|0:3
|Динамо (мол) (Москва)
|09.11.2013
|59' -90'
|ЦСКА (мол) (Москва)
|2:0
|Ахмат (мол) (Грозный)
|75'
|26.10.2013
|1' -63'
|ЦСКА (мол) (Москва)
|2:0
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|19.10.2013
|1' -85'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|0:2
|ЦСКА (мол) (Москва)
|27.09.2013
|1' -61'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|2:1
|ЦСКА (мол) (Москва)
|29'
|24.09.2013
|60' -90'
|ЦСКА (мол) (Москва)
|3:1
|Анжи (мол) (Махачкала)
|13.09.2013
|Был в запасе
|ЦСКА (мол) (Москва)
|2:0
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|84'
|29.08.2013
|64' -90'
|ЦСКА (мол) (Москва)
|4:1
|Амкар (мол) (Пермь)
|23.08.2013
|72' -90'
|Томь (мол) (Томск)
|0:3
|ЦСКА (мол) (Москва)
|90'
|17.08.2013
|57' -90'
|ЦСКА (мол) (Москва)
|2:1
|Академия Кубань (Краснодар)
|03.08.2013
|56' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|2:2
|ЦСКА (мол) (Москва)
|27.07.2013
|68' -90'
|Локомотив (мол) (Москва)
|1:3
|ЦСКА (мол) (Москва)
|21.07.2013
|69' -90'
|ЦСКА (мол) (Москва)
|3:1
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|73'
|16.07.2013
|56' -90'
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|0:3
|ЦСКА (мол) (Москва)