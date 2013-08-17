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Расписание матчей
Россия. МФЛ
ЦСКА (мол) - Кубань (мол)
ЦСКА (мол) - Кубань (мол): обзор матча 17 августа 2013
ЦСКА (мол)
17.08.2013, суббота, 14:00
Россия. Молодежное первенство, 5 тур
2 : 1
Завершен
Кубань (мол)
13'
К. Базелюк
90'
К. Базелюк
37'
Р. Салимов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА (мол) - Кубань (мол)
90'
+2
Замена
Т. Закиров
️️️️
В. Пинчук
ГОЛ! 2:1!
К. Базелюк
90'
87'
Замена
Ю. Журавлев
️️️️
К. Кертанов
84'
Желтая карточка
В. Пинчук
84'
Замена
Г. Аджиев
️️️️
М. Серегин
78'
Замена
Д. Анучин
️️️️
Г. Тигиев
74'
Замена
М. Малыш
️️️️
В. Тюфяков
Замена
Л. Адамс
️️️️
С. Георгиевский
65'
Замена
Д. Литвинов
️️️️
Д. Ефремов
57'
55'
Замена
Р. Каусаров
️️️️
Э. Чолакян
37'
ГОЛ! 1:1!
Р. Салимов
ГОЛ! 1:0!
К. Базелюк
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА (мол)
1
Илья Помазун
ВР
17
Павел Котов
ЛЗ
20
Антон Полюткин
ЦЗ
25
Денис Масютин
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
40
Юрий Бавин
ЦП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
13
Святослав Георгиевский
ПВ
11
Николай Дергачев
ЦФ
10
Константин Базелюк
ЦФ
10
Армен Амбарцумян
ЦФ
Главный тренер
Александр Гришин
Кубань (мол)
1
Эдуард Байчора
ВР
15
Буньямудин Мустафаев
ВР
17
Георгий Тигиев
ЛЗ
12
Василий Пинчук
ЦЗ
8
Виктор Чувилов
ОП
89
Владислав Тюфяков
ЦП
23
Эдуард Чолакян
ЦП
18
Константин Кертанов
АП
31
Сергей Каретник
ПП
5
Роман Салимов
ПВ
15
Максим Серегин
ЦФ
ЦСКА (мол)
71
Сергей Ревякин
ВР
33
Лайонел Адамс
ЦЗ
4
Эрмин Имамович
ЦЗ
25
Элвир Рахимич
ОП
31
Дмитрий Литвинов
ЦП
Кубань (мол)
45
Арсен Сиукаев
ВР
64
Тимур Закиров
ЦЗ
44
Юрий Журавлев
ЦЗ
93
Дмитрий Анучин
ЦЗ
83
Гаджи Аджиев
ЦП
96
Руслан Каусаров
ЦП
17
Максим Малыш
АП
4-1-2-3
1
Помазун
17
Котов
20
Полюткин
25
Масютин
15
Караваев
40
Бавин
22
Ефремов
13
Георгиевский
10
Амбарцумян
10
Базелюк
11
Дергачев
2-1-3-2-1
1
Байчора
12
Пинчук
17
Тигиев
8
Чувилов
31
Каретник
23
Чолакян
89
Тюфяков
5
Салимов
18
Кертанов
15
Серегин
13
Георгиевский
33
Адамс
33
Адамс
13
Георгиевский
22
Ефремов
31
Литвинов
31
Литвинов
22
Ефремов
12
Пинчук
64
Закиров
64
Закиров
12
Пинчук
18
Кертанов
44
Журавлев
44
Журавлев
18
Кертанов
15
Серегин
83
Аджиев
83
Аджиев
15
Серегин
89
Тюфяков
17
Малыш
17
Малыш
89
Тюфяков
23
Чолакян
96
Каусаров
96
Каусаров
23
Чолакян
17
Тигиев
93
Анучин
93
Анучин
17
Тигиев
Остались в запасе
ЦСКА (мол)
Кубань (мол)
4
Эрмин Имамович
ЦЗ
71
Сергей Ревякин
ВР
25
Элвир Рахимич
ОП
Главный тренер
Александр Гришин
45
Арсен Сиукаев
ВР
Остались в запасе
4
Эрмин Имамович
ЦЗ
71
Сергей Ревякин
ВР
25
Элвир Рахимич
ОП
Остались в запасе
45
Арсен Сиукаев
ВР
Главный тренер
Александр Гришин
Статистика матча ЦСКА (мол) - Кубань (мол)
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
ЦСКА (мол)
5 : 1
23.10.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Чертаново (мол)
2 : 5
16.10.2026
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Кр. Советов (мол)
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Оренбург (мол)
1 : 5
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Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 7 тур
Кубань (мол)
6 : 2
28.04.2023
Торпедо (мол.)
Россия. МФЛ, 6 тур
Мастер-Сатурн
1 : 1
21.04.2023
Кубань (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Дмитрий Смирнов
(Москва)
Стадион:
Октябрь
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