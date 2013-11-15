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Расписание матчей
Россия. МФЛ
ЦСКА (мол) - Динамо (мол)
ЦСКА (мол) - Динамо (мол): обзор матча 15 ноября 2013
ЦСКА (мол)
15.11.2013, пятница, 13:00
Россия. Молодежное первенство, 12 тур
0 : 3
Завершен
Динамо (мол)
13'
В. Сарамутин
39'
А. Моргунов
76'
Д. Отставнов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА (мол) - Динамо (мол)
90'
Замена
Д. Стародуб
️️️️
А. Моргунов
90'
Замена
Н. Панькевич
️️️️
Р. Зобнин
88'
Замена
Г. Аджоев
️️️️
А. Ильин
84'
Замена
И. Горбунов
️️️️
А. Катрич
Замена
Л. Адамс
️️️️
П. Котов
83'
Замена
Д. Литвинов
️️️️
А. Амбарцумян
76'
76'
ГОЛ! 0:3!
Д. Отставнов
71'
Замена
Д. Отставнов
️️️️
А. Каташевский
Замена
А. Макаров
️️️️
С. Цубер
64'
46'
Замена
Е. Генералов
️️️️
Е. Фролов
Замена
Н. Дергачев
️️️️
Витиньо
46'
Замена
А. Головин
️️️️
М. Мартусевич
46'
Замена
Д. Масютин
️️️️
В. Васин
46'
Замена
С. Ревякин
️️️️
С. Чепчугов
42'
39'
ГОЛ! 0:2!
А. Моргунов
13'
ГОЛ! 0:1!
В. Сарамутин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА (мол)
1
Сергей Чепчугов
ВР
17
Павел Котов
ЛЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
11
Витиньо
ЛВ
24
Максим Мартусевич
ЦП
40
Юрий Бавин
ЦП
13
Святослав Георгиевский
ПВ
10
Армен Амбарцумян
ЦФ
Главный тренер
Александр Гришин
Динамо (мол)
39
Евгений Фролов
ВР
8
Александр Каляшин
ЦЗ
17
Антон Иванов
ЦЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
18
Артем Каташевский
ЦП
35
Александр Ильин
ЦП
27
Валерий Сарамутин
ЦП
47
Роман Зобнин
ЦП
14
Александр Моргунов
АП
77
Анатолий Катрич
ПВ
ЦСКА (мол)
71
Сергей Ревякин
ВР
25
Денис Масютин
ЦЗ
33
Лайонел Адамс
ЦЗ
2
Петр Янзин
ЦЗ
31
Дмитрий Литвинов
ЦП
49
Никита Титов
ЦП
11
Александр Макаров
ЦП
10
Александр Головин
АП
11
Николай Дергачев
ЦФ
21
Виктор Борзых
ЦФ
91
Алексей Курзенев
ЦФ
Динамо (мол)
54
Егор Генералов
ВР
6
Никита Панькевич
ЦЗ
11
Дмитрий Стародуб
ПЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
26
Дмитрий Отставнов
ЦФ
17
Гурам Аджоев
ЦФ
4-3-2-1
1
Чепчугов
17
Котов
5
Васин
23
Чернов
15
Караваев
7
Цубер
40
Бавин
24
Мартусевич
11
Витиньо
13
Георгиевский
10
Амбарцумян
4-4-2
39
Фролов
27
Живоглядов
17
Иванов
15
Данилкин
8
Каляшин
35
Ильин
27
Сарамутин
47
Зобнин
18
Каташевский
77
Катрич
14
Моргунов
11
Витиньо
11
Дергачев
11
Дергачев
11
Витиньо
5
Васин
25
Масютин
25
Масютин
5
Васин
10
Амбарцумян
31
Литвинов
31
Литвинов
10
Амбарцумян
17
Котов
33
Адамс
33
Адамс
17
Котов
1
Чепчугов
71
Ревякин
71
Ревякин
1
Чепчугов
7
Цубер
11
Макаров
11
Макаров
7
Цубер
24
Мартусевич
10
Головин
10
Головин
24
Мартусевич
77
Катрич
17
Горбунов
17
Горбунов
77
Катрич
47
Зобнин
6
Панькевич
6
Панькевич
47
Зобнин
39
Фролов
54
Генералов
54
Генералов
39
Фролов
14
Моргунов
11
Стародуб
11
Стародуб
14
Моргунов
18
Каташевский
26
Отставнов
26
Отставнов
18
Каташевский
35
Ильин
17
Аджоев
17
Аджоев
35
Ильин
Остались в запасе
ЦСКА (мол)
Динамо (мол)
2
Петр Янзин
ЦЗ
49
Никита Титов
ЦП
21
Виктор Борзых
ЦФ
91
Алексей Курзенев
ЦФ
Главный тренер
Александр Гришин
Остались в запасе
2
Петр Янзин
ЦЗ
49
Никита Титов
ЦП
21
Виктор Борзых
ЦФ
91
Алексей Курзенев
ЦФ
Остались в запасе
Главный тренер
Александр Гришин
Статистика матча ЦСКА (мол) - Динамо (мол)
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
ЦСКА (мол)
5 : 1
23.10.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Чертаново (мол)
2 : 5
16.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
ЦСКА (мол)
2 : 0
09.10.2026
Акрон - Академия им. Коноплева
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо (мол)
2 : 3
09.10.2026
Родина (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Денис Заботин
(Москва)
Стадион:
Октябрь
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