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Расписание матчей
Россия. МФЛ
ЦСКА (мол) - Краснодар (мол)
ЦСКА (мол) - Краснодар (мол): обзор матча 26 октября 2013
ЦСКА (мол)
26.10.2013, суббота, 13:00
Россия. Молодежное первенство, 14 тур
2 : 0
Завершен
Краснодар (мол)
32'
А. Амбарцумян (П)
51'
Н. Дергачев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА (мол) - Краснодар (мол)
82'
Замена
Н. Огурцов
️️️️
В. Черов
Замена
И. Беликов
️️️️
Д. Ефремов
77'
71'
Замена
Д. Горячкин
️️️️
А. Леонов
Замена
А. Курзенев
️️️️
С. Георгиевский
69'
Замена
В. Борзых
️️️️
Д. Литвинов
63'
Замена
Н. Титов
️️️️
М. Мартусевич
62'
60'
Замена
П. Крыжевских
️️️️
О. Ланин
Желтая карточка
Ю. Бавин
59'
59'
Пенальти не реализован!
В. Черов
Желтая карточка
М. Мартусевич
58'
55'
Замена
С. Дычко
️️️️
Р. Болов
ГОЛ! 2:0!
Н. Дергачев
51'
50'
Желтая карточка
А. Гамалян
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Амбарцумян
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА (мол)
71
Сергей Ревякин
ВР
17
Павел Котов
ЛЗ
25
Денис Масютин
ЦЗ
2
Петр Янзин
ЦЗ
31
Дмитрий Литвинов
ЦП
24
Максим Мартусевич
ЦП
40
Юрий Бавин
ЦП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
13
Святослав Георгиевский
ПВ
11
Николай Дергачев
ЦФ
10
Армен Амбарцумян
ЦФ
Главный тренер
Александр Гришин
Краснодар (мол)
23
Артем Леонов
ВР
15
Дмитрий Кузьмичёв
ЦЗ
46
Андрей Гамалян
ЦЗ
81
Евгений Нестеренко
ЦЗ
77
Максим Старков
ЦЗ
2
Василий Черов
ПЗ
64
Олег Ланин
ОП
96
Илья Борисов
ЦП
10
Илья Жигулев
ЦП
88
Руслан Болов
ЦФ
27
Николай Комличенко
ЦФ
Главный тренер
Артур Оленин
ЦСКА (мол)
1
Иван Злобин
ВР
26
Иван Беликов
ЦП
49
Никита Титов
ЦП
21
Виктор Борзых
ЦФ
91
Алексей Курзенев
ЦФ
Краснодар (мол)
61
Дмитрий Горячкин
ВР
2
Дмитрий Новак
ЦЗ
79
Сергей Дычко
ЦЗ
82
Николай Огурцов
ЦП
58
Павел Крыжевских
ЦП
76
Александр Агеев
АП
49
Дмитрий Бакай
АП
3-3-2-2
71
Ревякин
17
Котов
2
Янзин
25
Масютин
31
Литвинов
24
Мартусевич
40
Бавин
22
Ефремов
13
Георгиевский
10
Амбарцумян
11
Дергачев
3-3-2-2
23
Леонов
46
Гамалян
81
Нестеренко
77
Старков
2
Черов
64
Ланин
15
Кузьмичёв
96
Борисов
10
Жигулев
27
Комличенко
88
Болов
22
Ефремов
26
Беликов
26
Беликов
22
Ефремов
24
Мартусевич
49
Титов
49
Титов
24
Мартусевич
31
Литвинов
21
Борзых
21
Борзых
31
Литвинов
13
Георгиевский
91
Курзенев
91
Курзенев
13
Георгиевский
2
Черов
82
Огурцов
82
Огурцов
2
Черов
64
Ланин
58
Крыжевских
58
Крыжевских
64
Ланин
88
Болов
79
Дычко
79
Дычко
88
Болов
23
Леонов
61
Горячкин
61
Горячкин
23
Леонов
Остались в запасе
ЦСКА (мол)
Краснодар (мол)
1
Иван Злобин
ВР
Главный тренер
Александр Гришин
76
Александр Агеев
АП
2
Дмитрий Новак
ЦЗ
49
Дмитрий Бакай
АП
Главный тренер
Артур Оленин
Остались в запасе
1
Иван Злобин
ВР
Остались в запасе
76
Александр Агеев
АП
2
Дмитрий Новак
ЦЗ
49
Дмитрий Бакай
АП
Главный тренер
Александр Гришин
Главный тренер
Артур Оленин
Статистика матча ЦСКА (мол) - Краснодар (мол)
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
ЦСКА (мол)
5 : 1
23.10.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Чертаново (мол)
2 : 5
16.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
ЦСКА (мол)
2 : 0
09.10.2026
Акрон - Академия им. Коноплева
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Краснодар (мол)
- : -
20.11.2026
Чертаново (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Краснодар (мол)
0 : 0
30.10.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Краснодар (мол)
5 : 0
16.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Алмаз-Антей
5 : 2
09.10.2026
Краснодар (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Денис Савин
(Ленинградская область)
Стадион:
Октябрь
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