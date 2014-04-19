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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Кубань (мол) - ЦСКА (мол)
Кубань (мол) - ЦСКА (мол): обзор матча 19 апреля 2014
Кубань (мол)
19.04.2014, суббота, 12:00
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
0 : 0
Завершен
ЦСКА (мол)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кубань (мол) - ЦСКА (мол)
Замена
В. Пинчук
️️️️
Р. Джамалутдинов
90'
Замена
И. Запорожцев
️️️️
М. Лаук
86'
Замена
В. Чувилов
️️️️
В. Лобкарев
84'
82'
Пенальти не реализован!
А. Амбарцумян
Желтая карточка
Г. Тигиев
81'
Желтая карточка
Р. Джамалутдинов
81'
Замена
Е. Рудковский
️️️️
Ю. Завезен
76'
74'
Замена
Д. Литвинов
️️️️
С. Середин
Замена
И. Нурисов
️️️️
М. Майрович
59'
51'
Замена
А. Макаров
️️️️
Н. Титов
46'
Замена
С. Середин
️️️️
А. Амбарцумян
Желтая карточка
В. Лобкарев
42'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань (мол)
1
Эдуард Байчора
ВР
17
Георгий Тигиев
ЛЗ
24
Руслан Джамалутдинов
ЦЗ
44
Юрий Журавлев
ЦЗ
10
Максим Лаук
ЛВ
10
Темури Букия
ЦП
96
Руслан Каусаров
ЦП
89
Владислав Тюфяков
ЦП
22
Юрий Завезен
ПП
52
Владимир Лобкарев
ПВ
10
Максим Майрович
ЦФ
ЦСКА (мол)
1
Иван Злобин
ВР
17
Павел Котов
ЛЗ
2
Петр Янзин
ЦЗ
39
Андрей Сорокин
ОП
49
Никита Титов
ЦП
5
Гаэль Ондуа
ЦП
10
Александр Головин
АП
13
Святослав Георгиевский
ПВ
53
Вадим Ларионов
ЦФ
11
Николай Дергачев
ЦФ
10
Армен Амбарцумян
ЦФ
Главный тренер
Александр Гришин
Кубань (мол)
12
Василий Пинчук
ЦЗ
8
Виктор Чувилов
ОП
90
Ильмир Нурисов
ЦП
10
Егор Рудковский
ЦП
10
Игорь Запорожцев
ЦФ
ЦСКА (мол)
31
Дмитрий Литвинов
ЦП
11
Александр Макаров
ЦП
17
Сергей Середин
ЦФ
3-4-2-1
1
Байчора
17
Тигиев
44
Журавлев
24
Джамалутдинов
10
Букия
96
Каусаров
89
Тюфяков
22
Завезен
10
Лаук
52
Лобкарев
10
Майрович
2-1-2-2-3
1
Злобин
2
Янзин
17
Котов
39
Сорокин
49
Титов
5
Ондуа
13
Георгиевский
10
Головин
10
Амбарцумян
11
Дергачев
53
Ларионов
10
Майрович
90
Нурисов
90
Нурисов
10
Майрович
22
Завезен
10
Рудковский
10
Рудковский
22
Завезен
52
Лобкарев
8
Чувилов
8
Чувилов
52
Лобкарев
10
Лаук
10
Запорожцев
10
Запорожцев
10
Лаук
24
Джамалутдинов
12
Пинчук
12
Пинчук
24
Джамалутдинов
10
Амбарцумян
17
Середин
17
Середин
10
Амбарцумян
Середин
31
Литвинов
31
Литвинов
Середин
49
Титов
11
Макаров
11
Макаров
49
Титов
Остались в запасе
Кубань (мол)
ЦСКА (мол)
Главный тренер
Александр Гришин
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Александр Гришин
Статистика матча Кубань (мол) - ЦСКА (мол)
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 10 тур
Нижний Новгород (мол)
0 : 1
19.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 9 тур
Кубань (мол)
1 : 4
12.05.2023
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 8 тур
Оренбург (мол)
1 : 5
05.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 7 тур
Кубань (мол)
6 : 2
28.04.2023
Торпедо (мол.)
Россия. МФЛ, 6 тур
Мастер-Сатурн
1 : 1
21.04.2023
Кубань (мол)
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
ЦСКА (мол)
5 : 1
23.10.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Чертаново (мол)
2 : 5
16.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
ЦСКА (мол)
2 : 0
09.10.2026
Акрон - Академия им. Коноплева
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Холин
(Майкоп)
Стадион:
Труд
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