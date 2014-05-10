Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Россия. МФЛ
ЦСКА (мол) - Томь (мол)
ЦСКА (мол) - Томь (мол): обзор матча 10 мая 2014
ЦСКА (мол)
10.05.2014, суббота, 15:00
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
2 : 2
Завершен
Томь (мол)
48'
С. Георгиевский
61'
С. Георгиевский
9'
П. Кудряшов
19'
П. Кудряшов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА (мол) - Томь (мол)
Замена
А. Николаеш
️️️️
А. Макаров
84'
Желтая карточка
С. Середин
68'
67'
Замена
М. Гайдамак
️️️️
А. Макурин
64'
Замена
В. Гусев
️️️️
Д. Сасин
ГОЛ! 2:2!
С. Георгиевский
61'
Желтая карточка
А. Головин
57'
Замена
Д. Литвинов
️️️️
П. Янзин
55'
Замена
Г. Ондуа
️️️️
Д. Масютин
50'
ГОЛ! 1:2!
С. Георгиевский
48'
46'
Замена
Р. Салахутдинов
️️️️
К. Панченко
46'
Замена
П. Нехайчик
️️️️
В. Пашкевич
Замена
С. Середин
️️️️
Ю. Бавин
46'
Замена
В. Ларионов
️️️️
М. Мартусевич
37'
19'
ГОЛ! 0:2!
П. Кудряшов
9'
ГОЛ! 0:1!
П. Кудряшов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА (мол)
1
Илья Помазун
ВР
17
Павел Котов
ЛЗ
2
Петр Янзин
ЦЗ
25
Денис Масютин
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
11
Александр Макаров
ЦП
40
Юрий Бавин
ЦП
24
Максим Мартусевич
ЦП
10
Александр Головин
АП
13
Святослав Георгиевский
ПВ
11
Николай Дергачев
ЦФ
Главный тренер
Александр Гришин
Томь (мол)
12
Арби Межиев
ВР
54
Александр Букачев
ЦЗ
19
Корнел Салата
ЦЗ
48
Владимир Пашкевич
ЦП
11
Султан Аксанов
ЦП
73
Андрей Дырдин
ЦП
7
Дмитрий Никитинский
ЦП
21
Антон Макурин
ЦП
77
Дмитрий Сасин
АП
29
Павел Кудряшов
ПВ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
ЦСКА (мол)
51
Анатолие Николаеш
ЦЗ
31
Дмитрий Литвинов
ЦП
5
Гаэль Ондуа
ЦП
17
Сергей Середин
ЦФ
53
Вадим Ларионов
ЦФ
Томь (мол)
33
Павел Нехайчик
ЛП
18
Михаил Гайдамак
ЦП
91
Владимир Гусев
ЦП
65
Руслан Салахутдинов
ЦП
4-3-2-1
1
Помазун
17
Котов
25
Масютин
23
Чернов
2
Янзин
11
Макаров
40
Бавин
24
Мартусевич
10
Головин
13
Георгиевский
11
Дергачев
2-5-2-1
12
Межиев
54
Букачев
19
Салата
48
Пашкевич
73
Дырдин
7
Никитинский
21
Макурин
11
Аксанов
29
Кудряшов
77
Сасин
8
Панченко
40
Бавин
17
Середин
17
Середин
40
Бавин
24
Мартусевич
53
Ларионов
53
Ларионов
24
Мартусевич
2
Янзин
31
Литвинов
31
Литвинов
2
Янзин
11
Макаров
51
Николаеш
51
Николаеш
11
Макаров
25
Масютин
5
Ондуа
5
Ондуа
25
Масютин
21
Макурин
18
Гайдамак
18
Гайдамак
21
Макурин
77
Сасин
91
Гусев
91
Гусев
77
Сасин
48
Пашкевич
33
Нехайчик
33
Нехайчик
48
Пашкевич
8
Панченко
65
Салахутдинов
65
Салахутдинов
8
Панченко
Остались в запасе
ЦСКА (мол)
Томь (мол)
Главный тренер
Александр Гришин
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Александр Гришин
Статистика матча ЦСКА (мол) - Томь (мол)
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
ЦСКА (мол)
5 : 1
23.10.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Чертаново (мол)
2 : 5
16.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
ЦСКА (мол)
2 : 0
09.10.2026
Акрон - Академия им. Коноплева
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Томь (мол)
0 : 7
21.05.2017
Краснодар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Томь (мол)
2 : 0
17.05.2017
Кр. Советов (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Томь (мол)
1 : 3
13.05.2017
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Спартак М (мол)
5 : 1
05.05.2017
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Томь (мол)
0 : 3
30.04.2017
Зенит (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Станислав Исаев
(Великие Луки)
Стадион:
Октябрь
Новости команд
Все
ЦСКА (мол)
Томь (мол)
Определился чемпион Молодежной футбольной лиги
30 октября
Стало известно об изменениях в тренерском штабе ЦСКА
24 марта
1
Семин забил за «Локомотив», Джанашия – за ЦСКА
6 марта
Названа сумма трансфера в ЦСКА двух игроков юношеской сборной России
25 февраля
ЦСКА подписал новый контракт с игроком юношеской сборной России
2025.12.10 08:46
2
Определился чемпион Молодежной футбольной лиги
30 октября
Стало известно об изменениях в тренерском штабе ЦСКА
24 марта
1
Семин забил за «Локомотив», Джанашия – за ЦСКА
6 марта
Названа сумма трансфера в ЦСКА двух игроков юношеской сборной России
25 февраля
ЦСКА подписал новый контракт с игроком юношеской сборной России
2025.12.10 08:46
2
Молодежное первенство. «Краснодар» разгромил «Томь»
2017.05.21 11:59
Молодежное первенство. «Томь» дома обыграла «Крылья Советов»
2017.05.17 11:58
Молодежное первенство. «Терек» в гостях оказался сильнее «Томи»
2017.05.13 16:52
1
Молодежное первенство. «Спартак» разгромил «Томь» и вышел в лидеры турнира
2017.05.05 15:52
3
Молодежное первенство. «Зенит» в большинстве разгромил «Томь»
2017.04.30 12:51
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+