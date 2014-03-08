Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Россия. МФЛ
Динамо (мол) - ЦСКА (мол)
Динамо (мол) - ЦСКА (мол): обзор матча 08 марта 2014
Динамо (мол)
08.03.2014, суббота, 14:00
Россия. Молодежное первенство, 20 тур
1 : 0
Завершен
ЦСКА (мол)
48'
А. Максименко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо (мол) - ЦСКА (мол)
Замена
М. Кузьмин
️️️️
А. Гатагов
85'
Замена
А. Каташевский
️️️️
А. Максименко
78'
69'
Замена
П. Янзин
️️️️
А. Макаров
Замена
А. Ильин
️️️️
А. Катрич
69'
55'
Замена
Н. Чернов
️️️️
М. Мартусевич
ГОЛ! 1:0!
А. Максименко
48'
Замена
М. Яхуби
️️️️
Р. Зобнин
46'
Замена
А. Ярмолицкий
️️️️
Ф. Дуглас
46'
34'
Замена
А. Головин
️️️️
С. Середин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо (мол)
39
Евгений Фролов
ВР
18
Григорий Морозов
ЛЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
6
Франку Дуглас
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
9
Алан Гатагов
ЛП
27
Валерий Сарамутин
ЦП
47
Роман Зобнин
ЦП
77
Анатолий Катрич
ПВ
88
Александр Ташаев
ПВ
96
Александр Максименко
ЦФ
ЦСКА (мол)
1
Илья Помазун
ВР
17
Павел Котов
ЛЗ
25
Денис Масютин
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
11
Александр Макаров
ЦП
24
Максим Мартусевич
ЦП
40
Юрий Бавин
ЦП
17
Сергей Середин
ЦФ
53
Вадим Ларионов
ЦФ
11
Николай Дергачев
ЦФ
10
Армен Амбарцумян
ЦФ
Главный тренер
Александр Гришин
Динамо (мол)
31
Игорь Лещук
ВР
25
Артем Ярмолицкий
ЦЗ
91
Александр Степанов
ЦЗ
8
Александр Каляшин
ЦЗ
7
Моштаг Яхуби
ЦП
35
Александр Ильин
ЦП
18
Артем Каташевский
ЦП
58
Дмитрий Власов
ЦП
97
Антон Алтунин
ЦП
88
Владислав Левин
ЦП
6
Максим Кузьмин
АП
14
Александр Моргунов
АП
ЦСКА (мол)
1
Иван Злобин
ВР
2
Петр Янзин
ЦЗ
51
Анатолие Николаеш
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
39
Андрей Сорокин
ОП
31
Дмитрий Литвинов
ЦП
49
Никита Титов
ЦП
10
Александр Головин
АП
4-3-2-1
39
Фролов
18
Морозов
15
Данилкин
6
Дуглас
27
Живоглядов
9
Гатагов
47
Зобнин
27
Сарамутин
77
Катрич
88
Ташаев
96
Максименко
3-3-4
1
Помазун
15
Караваев
25
Масютин
17
Котов
11
Макаров
24
Мартусевич
40
Бавин
10
Амбарцумян
11
Дергачев
53
Ларионов
17
Середин
6
Дуглас
25
Ярмолицкий
25
Ярмолицкий
6
Дуглас
47
Зобнин
7
Яхуби
7
Яхуби
47
Зобнин
77
Катрич
35
Ильин
35
Ильин
77
Катрич
96
Максименко
18
Каташевский
18
Каташевский
96
Максименко
9
Гатагов
6
Кузьмин
6
Кузьмин
9
Гатагов
11
Макаров
2
Янзин
2
Янзин
11
Макаров
24
Мартусевич
23
Чернов
23
Чернов
24
Мартусевич
17
Середин
10
Головин
10
Головин
17
Середин
Остались в запасе
Динамо (мол)
ЦСКА (мол)
58
Дмитрий Власов
ЦП
91
Александр Степанов
ЦЗ
14
Александр Моргунов
АП
8
Александр Каляшин
ЦЗ
97
Антон Алтунин
ЦП
88
Владислав Левин
ЦП
31
Игорь Лещук
ВР
39
Андрей Сорокин
ОП
31
Дмитрий Литвинов
ЦП
49
Никита Титов
ЦП
51
Анатолие Николаеш
ЦЗ
1
Иван Злобин
ВР
Главный тренер
Александр Гришин
Остались в запасе
58
Дмитрий Власов
ЦП
91
Александр Степанов
ЦЗ
14
Александр Моргунов
АП
8
Александр Каляшин
ЦЗ
97
Антон Алтунин
ЦП
88
Владислав Левин
ЦП
31
Игорь Лещук
ВР
Остались в запасе
39
Андрей Сорокин
ОП
31
Дмитрий Литвинов
ЦП
49
Никита Титов
ЦП
51
Анатолие Николаеш
ЦЗ
1
Иван Злобин
ВР
Главный тренер
Александр Гришин
Статистика матча Динамо (мол) - ЦСКА (мол)
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо (мол)
2 : 3
09.10.2026
Родина (мол)
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
ЦСКА (мол)
5 : 1
23.10.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Чертаново (мол)
2 : 5
16.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
ЦСКА (мол)
2 : 0
09.10.2026
Акрон - Академия им. Коноплева
Информация о матче
Главный судья:
Тимур Арсланбеков
(Москва)
Стадион:
Родина
Новости команд
Все
Динамо (мол)
ЦСКА (мол)
Определился чемпион Молодежной футбольной лиги
30 октября
Стало известно об изменениях в тренерском штабе ЦСКА
24 марта
1
Семин забил за «Локомотив», Джанашия – за ЦСКА
6 марта
Названа сумма трансфера в ЦСКА двух игроков юношеской сборной России
25 февраля
Названо имя нового тренера «Спартака-2»
2025.12.21 17:00
2
Названо имя нового тренера «Спартака-2»
2025.12.21 17:00
2
Молодежка «Зенита» истоптала «Динамо» (9:1) на глазах Семака, у Касаджиковых 4 гола
2025.09.26 18:58
13
«Торпедо» подписало игрока «Динамо»
2025.01.20 09:22
«Краснодар» разгромил «Динамо» в матче МФЛ со счетом 9:2
2022.10.07 19:10
Карапузов – об 11:3 с молодежкой «Чертаново»: «Мы теперь рекордсмены. Пусть попробуют перебить»
2020.11.26 17:05
6
Определился чемпион Молодежной футбольной лиги
30 октября
Стало известно об изменениях в тренерском штабе ЦСКА
24 марта
1
Семин забил за «Локомотив», Джанашия – за ЦСКА
6 марта
Названа сумма трансфера в ЦСКА двух игроков юношеской сборной России
25 февраля
ЦСКА подписал новый контракт с игроком юношеской сборной России
2025.12.10 08:46
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+