|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сочи
|6
|-9
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.04.2016
|Был в запасе
|Сочи (Сочи)
|3:0
|ЦРФСО (Смоленск)
|08.11.2015
|Был в запасе
|Коломна (Коломна)
|0:1
|Сочи (Сочи)
|01.11.2015
|Был в запасе
|Сочи (Сочи)
|3:2
|Спартак К (Кострома)
|27.10.2015
|Был в запасе
|Сочи (Сочи)
|2:3
|Торпедо Вл (Владимир)
|17.10.2015
|Был в запасе
|Сочи (Сочи)
|1:0
|Текстильщик (Иваново)
|05.10.2015
|1' -90'
|Сочи (Сочи)
|1:0
|Волга (Тверь)
|01.10.2015
|1' -90'
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|3:1
|Сочи (Сочи)
|27.09.2015
|1' -90'
|Сочи (Сочи)
|1:3
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|21.09.2015
|1' -90'
|Москва (Москва)
|2:1
|Сочи (Сочи)
|15.09.2015
|1' -90'
|Сочи (Сочи)
|2:0
|Карелия (Петрозаводск)
|08.09.2015
|23' -90'
|Псков-747 (Псков)
|1:1
|Сочи (Сочи)
|01.09.2015
|Был в запасе
|Сочи (Сочи)
|1:2
|Строгино (Москва)
|25.08.2015
|Был в запасе
|ЦРФСО (Смоленск)
|1:1
|Сочи (Сочи)
|18.08.2015
|Был в запасе
|Сочи (Сочи)
|3:0
|Коломна (Коломна)
|12.08.2015
|Был в запасе
|Спартак К (Кострома)
|2:1
|Сочи (Сочи)
|04.08.2015
|Был в запасе
|Торпедо Вл (Владимир)
|2:0
|Сочи (Сочи)
|20.07.2015
|Был в запасе
|Химки (Химки)
|1:0
|Сочи (Сочи)