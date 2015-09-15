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    Антон Цветков - статистика

    #30 | Вратарь
    Имя Антон
    Отчество Сергеевич
    Фамилия Цветков
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 15 января 1994 (29 лет)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сочи 6 -9 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.04.2016 Был в запасе Сочи (Сочи) 3:0 ЦРФСО (Смоленск)
    08.11.2015 Был в запасе Коломна (Коломна) 0:1 Сочи (Сочи)
    01.11.2015 Был в запасе Сочи (Сочи) 3:2 Спартак К (Кострома)
    27.10.2015 Был в запасе Сочи (Сочи) 2:3 Торпедо Вл (Владимир)
    17.10.2015 Был в запасе Сочи (Сочи) 1:0 Текстильщик (Иваново)
    05.10.2015 1' -90' Сочи (Сочи) 1:0 Волга (Тверь)
    01.10.2015 1' -90' Знамя Труда (Орехово-Зуево) 3:1 Сочи (Сочи)
    27.09.2015 1' -90' Сочи (Сочи) 1:3 Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
    21.09.2015 1' -90' Москва (Москва) 2:1 Сочи (Сочи)
    15.09.2015 1' -90' Сочи (Сочи) 2:0 Карелия (Петрозаводск)
    08.09.2015 23' -90' Псков-747 (Псков) 1:1 Сочи (Сочи)
    01.09.2015 Был в запасе Сочи (Сочи) 1:2 Строгино (Москва)
    25.08.2015 Был в запасе ЦРФСО (Смоленск) 1:1 Сочи (Сочи)
    18.08.2015 Был в запасе Сочи (Сочи) 3:0 Коломна (Коломна)
    12.08.2015 Был в запасе Спартак К (Кострома) 2:1 Сочи (Сочи)
    04.08.2015 Был в запасе Торпедо Вл (Владимир) 2:0 Сочи (Сочи)
    20.07.2015 Был в запасе Химки (Химки) 1:0 Сочи (Сочи)
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