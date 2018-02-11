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Эльмир Набиуллин
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Как сыграют «Спартак», «Динамо», «Краснодар»? Смотрите матчи РПЛ бесплатно с бонусом в 17000 рублей
11:59
Каррера: «Ни за какие деньги не продам чемпионскую медаль «Спартака»
11:48
Смородская ответила на угрозы Заремы подать на нее в суд
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11:42
«Она тряпка»: Жена Варди раскритиковала супругу Уокера
11:27
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Кто слил видео Дзюбы? Когда Россия выиграет чемпионат мира? ChatGPT ответил на самые важные вопросы русского футбола
2
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Все новости
12:17
«Какая в этом польза?»: Аршавин – о Гогниеве в «Химках»
12:12
22-летний Дэвид превзошел достижение Азара в «Лилле»
12:06
Петржела: «Личку позовут топ-клубы РПЛ. В «Краснодар» я бы тоже не пошел»
11:51
Линекер не намерен извиняться за критику правительства Великобритании
11:34
Сычев поддержал принцип Карпина по формированию состава сборной России
11:20
Месси получил очень выгодное предложение от «Интер Майами»
11:11
⚽ РПЛ. «Спартак» примет «Факел», «Локо» сыграет с «Ахматом», «Краснодар» встретится с «Динамо»
3
10:59
«Какая Азия? Не смешите людей!»: Смородская против перехода России в АФК
2
10:54
В «Баварии» объяснили, почему зимний новичок Канселу мало играет
10:46
Аргентинец Вера стал рекордсменом «Оренбурга»
10:40
Оффтоп
Навка получила 25-миллионный грант на проведение ледовых шоу. Плющенко и Авербуху отказали
2
10:36
Названа команда-лидер сезона РПЛ по голам с угловых
4
10:31
В «Барселоне» отреагировали на иск прокуратуры по делу о подкупе судей
10:23
Колыванов назвал игрока «Спартака», способного усилить «Интер»
2
10:20
Смотрите ностальгические видео о российском футболе в нашем Дзен-канале. Присоединяйтесь!
10:19
Агент Вендела отреагировал на задержание фаната, бросившего в игрока банан
10:10
Оффтоп
Британские власти попросили спонсоров Олимпиады выступить против допуска россиян
2
10:08
Смородская назвала двух тренеров «Локомотива», с которыми ей было комфортнее всего
10:02
Конте обвинил Ришарлисона в эгоизме
09:59
Усик: «Мудрик может привезти четвертый «Золотой мяч» на Украину»
6
09:48
Петржела оценил работу российских арбитров
1
09:46
Оффтоп
«Миннесота» отказалась от ЛГБТ-формы из-за возможных проблем Капризова в России
2
09:36
Фото
Моуринью выложил фото, где жестом изобразил наручники – его дисквалифицировали на два матча
09:23
«Не считаю это проблемой»: Аршавин – о брошенном банане в Вендела
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09:09
Фото
Определен лучший игрок «Ливерпуля» в феврале
08:55
Зарема: «Смородская – это Мостовой в юбке, спиртовая горелка»
8
08:44
«Барселону» заподозрили в подкупе судей из-за налоговых махинаций
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08:32
Орлов назвал условие для возвращения Дзюбы в сборную России
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Эльмир Набиуллин - статьи
#17 | Защитник
Имя
Эльмир
Отчество
Рамилевич
Фамилия
Набиуллин
Состав
Без клуба
Гражданство
Позиция
Защитник
Дата рождения
8 марта 1995 (28 лет)
Стоимость:
€ 800
тыс
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Посты
11.02.2018 20:25
«Спартак» покупает Набиуллина. Что об этом нужно знать?
Каррера решит проблему с левом флангом обороны.
18
05.12.2016 16:00
Пять причин, почему «Рубин» удивит всех весной
Матч со «Спартаком» должен показать, что у команды Грасии большой потенциал уже сейчас. «Бомбардир» рассказывает, как «Рубин» готовится бороться за еврокубки после паузы в чемпионате.
4
18.08.2016 22:00
«Краснодар» легко выиграл матч Лиги Европы. Бердыев может возглавить «Локомотив». Дайджест событий дня
«Зенит» согласен продать Гарая. Федун не собирается покидать «Спартак». «Локомотив» может заявить Лоськова на игры РФПЛ. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
19
12.07.2016 10:00
Бердыев 2.0. Как «Рубин» собирается выбираться из болота РФПЛ
Одна из самых интересных команд в новом сезоне РФПЛ – «Рубин». В Казани новый главный тренер, который приехал из Испании, и вы о нем ничего не знаете. «Бомбардир» рассказывает, за что он будет получать 2,5 млн евро и какую команду будет строить.
10
18.04.2016 09:55
Сборная России на Евро-2016. Левые защитники
До Евро-2016 два месяца. Леонид Слуцкий определяется с итоговой заявкой. «Бомбардир» помогает тренеру сборной России, запуская серию аналитических материалов по каждой позиции.
9
06.01.2016 14:00
Кокорин, Акинфеев, Дзагоев и другие россияне, которые могли уехать в АПЛ
Пока вся Россия готовилась праздновать Новый год, СМИ сообщили о якобы свершившейся сделке о переходе Александра Кокорина в «Арсенал». «Бомбардир» собрал символическую сборную российских игроков, которыми интересовались клубы АПЛ.
2
23.12.2015 14:01
Олег Василенко: «Дзюба – лучший футболист 2015 года в России»
Бывший главный тренер екатеринбургского «Урала» Олег Василенко в эксклюзивном интервью «Бомбардиру» назвал тройку лучших игроков чемпионата России уходящего года.
5
21.12.2015 13:25
Какой будет зимняя трансферная кампания в РФПЛ
Грядущее трансферное окно не обещает российскому интернету громких заголовков, но «Бомбардир» все равно отмечает ключевые тенденции и интриги, которые готовят нам зимние месяцы.
1
06.12.2015 11:00
Возьми «пять»! Есть ли у российской молодежи будущее?
Леонид Слуцкий объявил Романа Зобнина главным открытием среди молодых российских талантов. Это решение вновь убедило общественность, что наш футбол мертв. Но «Бомбардир» не видит ситуацию так однозначно и приводит свои аргументы.
5
06.10.2015 10:00
Антисборная 11-го тура РФПЛ: Кобелев, Рыжиков, Березуцкий и другие
Парное катание нападающих, вратарь, забывший правила игры на выходе, и защитник сборной России – в очередном рейтинге провинившихся 11-го тура чемпионата России от «Бомбардира».
8
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