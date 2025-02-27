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PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Команды
СКА-Хабаровск
Аршак Корян
Новости
€ 250 тыс
Аршак Корян - новости
СКА-Хабаровск
17 июня 1995 (31)
#77 | Нападающий
Армения | Россия
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Фото
Клуб РПЛ без объявления трансфера дозаявил участника ЧМ-2026
11 сентября
Фото
«Родина» после выхода в РПЛ избавилась от чемпиона России
11 июня
5
Фото
Клуб Первой лиги подписал обладателя Кубка Нидерландов
2025.02.27 13:30
Фото
«Торпедо» рассталось с экс-нападающим «Локомотива» и «Витесса»
2025.02.07 11:39
Два игрока близки к уходу из «Торпедо»
2025.01.18 11:00
Видео
Талалаев «напихал» игроку «Химок» во время кубкового матча с «Краснодаром»
2024.03.12 20:20
1
Фото
«Алания» арендовала вингера «Химок»
2022.08.19 16:43
1
«Химки» готовы отпустить трех игроков
2022.07.18 12:35
1
Шесть футболистов покинули «Оренбург»
2022.06.02 20:20
«Химки» отдали Коряна в аренду «Оренбургу»
2021.08.13 16:32
4
«Химки» заключили новый контракт с Коряном
2021.03.04 21:19
2
Корян: «Глушаков – топ. Он может вернуться в сборную»
2020.12.11 15:36
4
Видео
РПЛ признала мяч Коряна «Краснодару» лучшим голом в сентябре
2020.10.01 13:24
1
Лига наций. Карапетян и Корян помогли Армении победить Эстонию, Грузия и Северная Македония обменялись голами
2020.09.08 21:27
1
Карапетян и Корян организовали гол и вывели Армению вперед в матче с Эстонией
2020.09.08 20:07
Лига наций. Армяне проиграли в Северной Македонии, Байрамян и Корян дебютировали за сборную
2020.09.05 19:39
Полузащитник «Химок» Корян будет выступать за сборную Армении
2020.07.30 22:36
Игрок «Химок» Корян: «Поражение от «Зенита» – самое обидное. Нельзя было сдержать слезы»
2020.07.28 20:12
9
Видео
Игрок «Химок» Корян – после финала против «Зенита»: «Позор. Судьи выиграли кубок»
2020.07.25 22:26
82
Арустамян: Байрамян и Корян могут принять предложение выступать за сборную Армении
2020.05.07 23:40
3
«Матч ТВ»: владельцы «Химок» не будут ставить команде задачу выхода в РПЛ. Клуб готов продать лидеров
2019.12.24 16:31
12
Аршак Корян: «Витесс»? Там много приколов»
2018.03.09 23:53
2
Аршак Корян: «В Нидерландах было непривычно то, что все вокруг курят. И все легально»
2017.08.26 15:59
3
Видео
Корян доволен ничейным результатом матча с «Рубином»
2017.08.10 10:29
1
Видео
Геркус: «Задача «Локомотива» – быть в пятерке и наигрывать молодежь»
2017.08.10 09:46
2
Фото
«Локомотив» объявил о подписании Коряна
2017.07.12 13:42
8
«Локомотив» подпишет контракт с Коряном и вернет из «Рубина» Жемалетдинова
2017.07.11 18:45
3
Корян: «Рано говорить про возвращение в «Локомотив». Я нахожусь на просмотре»
2017.06.18 21:40
9
Корян назвал слухами возможный приход Слуцкого на пост главного тренера «Витесса»
2016.12.08 18:27
1
Корян впервые вышел в стартовом составе «Витесса»
2016.11.27 06:30
3
1
2
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Генич назвал игроков, делающих результат в «Зените»
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Селюк объяснил, почему взял бы Дзюбу в «Спартак»
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Талалаев определил лучшего защитника в новом сезоне РПЛ
01:00
Беллингем и Ромеро обменялись оскорблениями в мадридском дерби
00:52
Титов вернулся к тренерской работе после 7-летней паузы
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Месси показал форму на прощальный матч за сборную Аргентины
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Беленов объяснил, почему отклонил предложение «Спартака» в 2023 году
Вчера, 23:59
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