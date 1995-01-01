Игрок «Химок» Корян: «Поражение от «Зенита» – самое обидное. Нельзя было сдержать слезы»

Футболист «Химок» Аршак Корян оценил поражение от «Зенита» в финале Кубка России (0:1). Единственный мяч чемпионы забили с пенальти на 83-й минуте.

«Самое обидное поражение. Не хватило конкретики впереди. Момент в конце – невезение. Слезы сдержать было нельзя», – сказал Корян Тимуру Журавелю на его ютуб-канале.