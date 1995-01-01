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    Игрок «Химок» Корян: «Поражение от «Зенита» – самое обидное. Нельзя было сдержать слезы»

    Футболист «Химок» Аршак Корян оценил поражение от «Зенита» в финале Кубка России (0:1). Единственный мяч чемпионы забили с пенальти на 83-й минуте.

    «Самое обидное поражение. Не хватило конкретики впереди. Момент в конце – невезение. Слезы сдержать было нельзя», – сказал Корян Тимуру Журавелю на его ютуб-канале.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 20:12
    Комментарии7
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      Рейтинг: +755

      Ловкий Бубен 32 минуты назад

      конечно, это любому школьнику знакомо : ты думаешь ты лучше всех, даже лучше Зенита а потом тебе показывют где твоё место, особенно обманчива иллюзия что было чуть чуть до победы, а на самом деле до неё как до луны , просто противник забил на один гол больше, а это всё что нужно для победы, а не разгром 7:0, но в голове всё равно сидит : могли сравнять же !

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      Рейтинг: +444

      Вонючая столица 34 минуты назад

      Позор газовой гангрене.
      ГазомСрём - у пи.дерской ОПГ мечты сбылись

      0
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      Рейтинг: +1793

      Genz 35 минут назад

      Химки играли с зенитом,как будто первый раз мяч увидели круглым. Мяч не держался, не могли точно отдать пас своему. Таких слабых игроков в рпл нет. Как и во что играли Химки? Не было смысла с такой игрой выставляться в рпл. Они должны памятник коронавирусу поставить и он станет для них святым. Из-за стечения обстоятельств, из-за пандемии они зацепились за второе место.

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      Рейтинг: +6830

      paracetamol 46 минут назад

      Побольше поплачешь, поменьше пописаешь. Все польза!

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      Рейтинг: +1249

      Питерский князь > paracetamol 40 минут назад

      В следующем сезоне сраться начнет.
      =)))

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      Рейтинг: +1249

      Питерский князь 50 минут назад

      Просто мАсквичи все нытики.
      =)))

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      Рейтинг: +16

      Землякруглая 53 минуты назад

      Не ссы. Чпокните их на баклан-арене.

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