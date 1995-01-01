Игрок «Химок» Корян: «Поражение от «Зенита» – самое обидное. Нельзя было сдержать слезы»

конечно, это любому школьнику знакомо : ты думаешь ты лучше всех, даже лучше Зенита а потом тебе показывют где твоё место, особенно обманчива иллюзия что было чуть чуть до победы, а на самом деле до неё как до луны , просто противник забил на один гол больше, а это всё что нужно для победы, а не разгром 7:0, но в голове всё равно сидит : могли сравнять же !
Футболист «Химок» Аршак Корян оценил поражение от «Зенита» в финале Кубка России (0:1). Единственный мяч чемпионы забили с пенальти на 83-й минуте.
«Самое обидное поражение. Не хватило конкретики впереди. Момент в конце – невезение. Слезы сдержать было нельзя», – сказал Корян Тимуру Журавелю на его ютуб-канале.
- После матча Корян назвал происходившее позором.
- С недовольством Коряна согласен экс-судья РПЛ Игорь Федотов.
- «Зенит» сделал золотой дубль.