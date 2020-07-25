Игрок «Химок» Корян – после финала против «Зенита»: «Позор. Судьи выиграли кубок»

Полузащитник «Химок» Аршак Корян оставил пост после финала Кубка России против «Зенита» (0:1). Игрок не согласен с назначением пенальти.

«Позор. Чемпионское судейство. Судьи выиграли кубок», – полагает воспитанник «Локомотива».

С недовольством Коряна согласен экс-судья РПЛ Игорь Федотов .

. «Зенит» сделал золотой дубль.

«Химки» в следующем сезоне выступят в РПЛ.