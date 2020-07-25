Игрок «Химок» Корян – после финала против «Зенита»: «Позор. Судьи выиграли кубок»

Все адекватные болельщики России видели, что пенальти выдумал ВАР и подсказал судье свою выдумку! Это уже выходит за все рамки, бомжи захватили своими голубыми телами футбол России и превращают его в один из отстойников! Огромный мусорный бак создаётся в Питере...куда будут выброшены честь и совесть! ... или уже выброшены и от правлены в утилизацию!
Полузащитник «Химок» Аршак Корян оставил пост после финала Кубка России против «Зенита» (0:1). Игрок не согласен с назначением пенальти.
«Позор. Чемпионское судейство. Судьи выиграли кубок», – полагает воспитанник «Локомотива».
- С недовольством Коряна согласен экс-судья РПЛ Игорь Федотов.
- «Зенит» сделал золотой дубль.
- «Химки» в следующем сезоне выступят в РПЛ.