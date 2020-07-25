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    Игрок «Химок» Корян – после финала против «Зенита»: «Позор. Судьи выиграли кубок»

    Полузащитник «Химок» Аршак Корян оставил пост после финала Кубка России против «Зенита» (0:1). Игрок не согласен с назначением пенальти.

    «Позор. Чемпионское судейство. Судьи выиграли кубок», – полагает воспитанник «Локомотива».

    • С недовольством Коряна согласен экс-судья РПЛ Игорь Федотов.
    • «Зенит» сделал золотой дубль.
    • «Химки» в следующем сезоне выступят в РПЛ.

    text

    Публикация от text (@koryan23) 25 Июл 2020 в 9:57 PDT

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: инстаграм Аршака Коряна

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    25.07.2020 22:26
    Комментарии37
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      Рейтинг: +3636

      морозз 5 минут назад

      Все адекватные болельщики России видели, что пенальти выдумал ВАР и подсказал судье свою выдумку! Это уже выходит за все рамки, бомжи захватили своими голубыми телами футбол России и превращают его в один из отстойников! Огромный мусорный бак создаётся в Питере...куда будут выброшены честь и совесть! ... или уже выброшены и от правлены в утилизацию!

      0
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      Рейтинг: +1776

      Genz 21 минуту назад

      Химчанин в двухрядье черных ног засунул ствол ноги и всковырнул газон.
      Он Потешался с черным 5 секунд,а получил пенальти в свои ворота.
      Судья конечно прав. Он Москалёв - супруг супруги Жанны.

      0
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      Рейтинг: +1081

      _Marqella_ 26 минут назад

      Чего обсуждать неудачников....скучно даже....)) ахаха, Аршак Корян...кто это???

      3
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      ...
      Рейтинг: +1776

      Genz > _Marqella_ 18 минут назад

      Кто такой Аршак Карян? Это Карян Аршак...
      Ах,это тот самый Аршак..
      Ну да,ну да...

      0
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      Рейтинг: +1291

      KalterJax 26 минут назад

      По повтору видно, что да! игрок Химок не дотянулся до мяча, однако он и в ноги не играл! просто Малком решил сам упасть, предварительно изобразив, как он цепляется за выставленную ногу! так что это симуляция! привет судье

      2
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      Рейтинг: +1081

      _Marqella_ > KalterJax 24 минуты назад

      да да да...эксперт..позвони куда нужно...разберись..

      1
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      Рейтинг: +1553

      vsespartak01 > KalterJax 20 минут назад

      значит и ты это увидел?вот и мне показалось,что малком спецом задел ногу ,что бы упасть и заработать пенальти!а так зенит был больше близок к победе ,чем химки!но пенальти можно было и не ставить!

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      Рейтинг: +1428

      ziborock 28 минут назад

      Быстро же зулуса научили в зените симулировать и левые пенки зарабатывать!)))

      1
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      Рейтинг: +659

      Makaweli > ziborock 13 минут назад

      Его ещё в Барселоне научилили, там асы этого дела.

      0
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      Рейтинг: +3040

      "supermax" 28 минут назад

      Сейчас Кашаи 10 европейских судей спросит, а мы ему на слово проверим))

      2
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      Рейтинг: +1688

      NewLife > "supermax" 19 минут назад

      Сначала на фото посмотрит))

      1
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      ...
      Рейтинг: +3040

      "supermax" > NewLife 13 минут назад

      На фото Бенджамина Франклина на зелененьких бумажках

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1291

      KalterJax 29 минут назад

      Ну я не буду говорить кто прав, кто виноват! Но не напоминает ли вам это чемпионство у Зенита, как у ЦСКА несколько лет назад, когда им ставили много пенальти, и счёт заканчивался 1:0, 2:1 в пользу коней? тут как не спорная ситуация, так обязательно в пользу Зенита

      1
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      Рейтинг: +1350

      Puddle 36 минут назад

      Аршак Корян... ГЫГЫГЫ

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2011

      Snek 42 минуты назад

      По-моему гавкать на Зенит из-за судейство стало флеш мобом каким-то.

      3
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      Рейтинг: +4325

      Hektor 84 1 час назад

      Газпром замазал сраку Семака после позорного вылета из лиги Чемпионов, и купил ему два турнира. И заодно огородил себя от насмешек всей страны. При таком бюджете поскупиться на норм тренера и футболистов.

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