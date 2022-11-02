Аршак Корян - статистика
#82 | Нападающий
|Имя
|Аршак
|Отчество
|Рафаэльевич
|Фамилия
|Корян
|Команда
|Алания
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|17 июня 1995 (27 лет)
Стоимость:
€ 500
тыс
|Имя
|Аршак
|Отчество
|Рафаэльевич
|Фамилия
|Корян
|Команда
|Алания
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|17 июня 1995 (27 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|46' - 90'
|Нефтехимик
|0:0
|Алания
|Россия. Первая лига, 21 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Алания
|2
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.11.2022
|1' -61'
|Акрон (Тольятти)
|1:0
|Алания (Владикавказ)
|02.11.2022
|1' -90'
|Алания (Владикавказ)
|3:0
|Волгарь (Астрахань)
|19'