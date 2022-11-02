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    Аршак Корян - статистика

    #82 | Нападающий
    Имя Аршак
    Отчество Рафаэльевич
    Фамилия Корян
    Команда Алания
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 17 июня 1995 (27 лет)
    Стоимость:
    € 500
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 46' - 90' Нефтехимик 0:0 Алания Россия. Первая лига, 21 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Алания 2 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.11.2022 1' -61' Акрон (Тольятти) 1:0 Алания (Владикавказ)
    02.11.2022 1' -90' Алания (Владикавказ) 3:0 Волгарь (Астрахань)
    19'
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