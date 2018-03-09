Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Аршак Корян: «Витесс»? Там много приколов»

    Нападающий московского «Локомотива» Аршак Корян рассказал о голландском «Витессе» – клубе, за который он выступал ранее.

    «В «Витессе» дружный коллектив. Все общаются, вместе ходят на командные обеды и ужины. Мы играли в пейнтбол и проходили квесты. Сейчас много новых ребят, но думаю, что атмосфера в команде такая же.

    При мне было много приколов. Например, стена Луи ван Гаала в раздевалке на базе. Туда попадали те, кто говорил с ошибками. Неправильно произнeс слово — сразу там оказывался. Не знаю, сохранилась ли стена ван Гала до сих пор. Почему так называется? Возможно, потому что ван Гал говорил с ошибками», – сказал игрок.

    Напомним, что «Витесс» может возглавить российский тренер Леонид Слуцкий.

    Слуцкий возглавит клуб в Голландии. С русским владельцем

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.03.2018 23:53
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +493

      iBragim2102 10 марта 2018, 01:08

      потому что философ

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3254

      David_Fio 10 марта 2018, 00:47

      теперь каждый день приколы будут

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11