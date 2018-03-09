Аршак Корян: «Витесс»? Там много приколов»

Нападающий московского «Локомотива» Аршак Корян рассказал о голландском «Витессе» – клубе, за который он выступал ранее.

«В «Витессе» дружный коллектив. Все общаются, вместе ходят на командные обеды и ужины. Мы играли в пейнтбол и проходили квесты. Сейчас много новых ребят, но думаю, что атмосфера в команде такая же.

При мне было много приколов. Например, стена Луи ван Гаала в раздевалке на базе. Туда попадали те, кто говорил с ошибками. Неправильно произнeс слово — сразу там оказывался. Не знаю, сохранилась ли стена ван Гала до сих пор. Почему так называется? Возможно, потому что ван Гал говорил с ошибками», – сказал игрок.

Напомним, что «Витесс» может возглавить российский тренер Леонид Слуцкий.

Слуцкий возглавит клуб в Голландии. С русским владельцем