|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Химик
|18
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.11.2013
|82' -90'
|Химик (Дзержинск)
|0:3
|Торпедо (Москва)
|10.11.2013
|87' -90'
|Ротор (Волгоград)
|3:0
|Химик (Дзержинск)
|04.11.2013
|83' -90'
|Химик (Дзержинск)
|1:0
|Салют (Белгород)
|27.10.2013
|Был в запасе
|Луч (Владивосток)
|2:0
|Химик (Дзержинск)
|23.10.2013
|Был в запасе
|Химик (Дзержинск)
|1:1
|Балтика (Калининград)
|13.10.2013
|1' -72'
|Химик (Дзержинск)
|0:0
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|07.10.2013
|Был в запасе
|Ангушт (Назрань)
|2:1
|Химик (Дзержинск)
|22.09.2013
|62' -90'
|Химик (Дзержинск)
|3:2
|Спартак-Нальчик (Нальчик)
|16.09.2013
|71' -90'
|Шинник (Ярославль)
|4:0
|Химик (Дзержинск)
|10.09.2013
|62' -90'
|Химик (Дзержинск)
|2:0
|Оренбург (Оренбург)
|05.09.2013
|78' -90'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|1:1
|Химик (Дзержинск)
|28.08.2013
|58' -90'
|Химик (Дзержинск)
|1:0
|Енисей (Красноярск)
|23.08.2013
|58' -90'
|Сибирь (Новосибирск)
|2:0
|Химик (Дзержинск)
|12.08.2013
|1' -90'
|Мордовия (Саранск)
|4:0
|Химик (Дзержинск)
|07.08.2013
|1' -90'
|Химик (Дзержинск)
|1:1
|Арсенал (Тула)
|02.08.2013
|1' -75'
|Торпедо (Москва)
|0:1
|Химик (Дзержинск)
|28.07.2013
|1' -73'
|Химик (Дзержинск)
|1:0
|Ротор (Волгоград)
|23.07.2013
|1' -75'
|Салют (Белгород)
|0:0
|Химик (Дзержинск)
|18.07.2013
|1' -73'
|Химик (Дзержинск)
|1:0
|Луч (Владивосток)
|13.07.2013
|1' -84'
|Балтика (Калининград)
|1:1
|Химик (Дзержинск)