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Владислав Иванов
Статистика
Владислав Иванов - статистика
Завершил карьеру
24 января 1986 (40)
#27 | Нападающий
187 см | 83 кг
Россия
Статистика
Статистика по турнирам
Россия. ФНЛ 2013/2014
Россия. ФНЛ 2011/2012
Команда
И
Г
П
Ж
К
Химик
18
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 24 тур
Химик
0 : 3
17.11.2013
Торпедо
82' - 90'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Ротор
3 : 0
10.11.2013
Химик
87' - 90'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Химик
1 : 0
04.11.2013
Салют
83' - 90'
Россия. ФНЛ, 21 тур
Луч
2 : 0
27.10.2013
Химик
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 20 тур
Химик
1 : 1
23.10.2013
Балтика
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 18 тур
Химик
0 : 0
13.10.2013
Нефтехимик
1' - 72'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Ангушт
2 : 1
07.10.2013
Химик
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 15 тур
Химик
3 : 2
22.09.2013
Спартак-Нальчик
62' - 90'
Россия. ФНЛ, 14 тур
Шинник
4 : 0
16.09.2013
Химик
71' - 90'
Россия. ФНЛ, 13 тур
Химик
2 : 0
10.09.2013
Оренбург
62' - 90'
Россия. ФНЛ, 12 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
05.09.2013
Химик
78' - 90'
Россия. ФНЛ, 11 тур
Химик
1 : 0
28.08.2013
Енисей
58' - 90'
Россия. ФНЛ, 10 тур
Cибирь
2 : 0
23.08.2013
Химик
58' - 90'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Мордовия
4 : 0
12.08.2013
Химик
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 7 тур
Химик
1 : 1
07.08.2013
Арсенал
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Торпедо
0 : 1
02.08.2013
Химик
1' - 75'
Россия. ФНЛ, 5 тур
Химик
1 : 0
28.07.2013
Ротор
1' - 73'
Россия. ФНЛ, 4 тур
Салют
0 : 0
23.07.2013
Химик
1' - 75'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Химик
1 : 0
18.07.2013
Луч
1' - 73'
Россия. ФНЛ, 2 тур
Балтика
1 : 1
13.07.2013
Химик
1' - 84'
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