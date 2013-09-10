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    Владислав Иванов - статистика

    #27 | Нападающий
    Имя Владислав
    Фамилия Иванов
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 24 января 1986 (37 лет)
    Рост 187
    Вес 83
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Химик 18 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    17.11.2013 82' -90' Химик (Дзержинск) 0:3 Торпедо (Москва)
    10.11.2013 87' -90' Ротор (Волгоград) 3:0 Химик (Дзержинск)
    04.11.2013 83' -90' Химик (Дзержинск) 1:0 Салют (Белгород)
    27.10.2013 Был в запасе Луч (Владивосток) 2:0 Химик (Дзержинск)
    23.10.2013 Был в запасе Химик (Дзержинск) 1:1 Балтика (Калининград)
    13.10.2013 1' -72' Химик (Дзержинск) 0:0 Нефтехимик (Нижнекамск)
    07.10.2013 Был в запасе Ангушт (Назрань) 2:1 Химик (Дзержинск)
    22.09.2013 62' -90' Химик (Дзержинск) 3:2 Спартак-Нальчик (Нальчик)
    16.09.2013 71' -90' Шинник (Ярославль) 4:0 Химик (Дзержинск)
    10.09.2013 62' -90' Химик (Дзержинск) 2:0 Оренбург (Оренбург)
    05.09.2013 78' -90' СКА-Хабаровск (Хабаровск) 1:1 Химик (Дзержинск)
    28.08.2013 58' -90' Химик (Дзержинск) 1:0 Енисей (Красноярск)
    23.08.2013 58' -90' Сибирь (Новосибирск) 2:0 Химик (Дзержинск)
    12.08.2013 1' -90' Мордовия (Саранск) 4:0 Химик (Дзержинск)
    07.08.2013 1' -90' Химик (Дзержинск) 1:1 Арсенал (Тула)
    02.08.2013 1' -75' Торпедо (Москва) 0:1 Химик (Дзержинск)
    28.07.2013 1' -73' Химик (Дзержинск) 1:0 Ротор (Волгоград)
    23.07.2013 1' -75' Салют (Белгород) 0:0 Химик (Дзержинск)
    18.07.2013 1' -73' Химик (Дзержинск) 1:0 Луч (Владивосток)
    13.07.2013 1' -84' Балтика (Калининград) 1:1 Химик (Дзержинск)
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