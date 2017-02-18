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Фран Рико
Статистика
Фран Рико - статистика
Завершил карьеру
3 августа 1987 (39), Портоново
#4 | Полузащитник
178 см | 69 кг
Испания
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Испания. Сегунда 2018/2019
Испания. Кубок 2016/2017
Испания. Примера 2016/2017
Испания. Примера 2015/2016
Испания. Примера 2014/2015
Испания. Примера 2013/2014
Испания. Примера 2011/2012
Команда
И
Г
П
Ж
К
Эйбар
17
2
0
5
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 23 тур
Севилья
2 : 0
18.02.2017
Эйбар
1' - 90'
65'
Испания. Примера, 22 тур
Эйбар
4 : 0
13.02.2017
Гранада
Был в запасе
Испания. Примера, 21 тур
Валенсия
0 : 4
04.02.2017
Эйбар
73' - 90'
Испания. Примера, 19 тур
Эйбар
0 : 4
22.01.2017
Барселона
74' - 90'
Испания. Примера, 18 тур
Спортинг
2 : 3
15.01.2017
Эйбар
65' - 90'
Испания. Примера, 17 тур
Эйбар
0 : 2
07.01.2017
Атлетико
1' - 90'
Испания. Примера, 14 тур
Атлетик
3 : 1
04.12.2016
Эйбар
1' - 86'
Испания. Примера, 13 тур
Эйбар
3 : 1
25.11.2016
Бетис
1' - 90'
Испания. Примера, 12 тур
Эйбар
1 : 0
19.11.2016
Сельта
1' - 90'
9'
Испания. Примера, 11 тур
Лас-Пальмас
1 : 0
05.11.2016
Эйбар
1' - 86'
79'
Испания. Примера, 10 тур
Эйбар
2 : 1
30.10.2016
Вильярреал
1' - 90'
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
3 : 3
22.10.2016
Эйбар
1' - 90'
77'
Испания. Примера, 8 тур
Эйбар
2 : 3
17.10.2016
Осасуна
1' - 90'
Испания. Примера, 7 тур
Реал
1 : 1
02.10.2016
Эйбар
1' - 90'
6'
84'
Испания. Примера, 6 тур
Эйбар
2 : 0
24.09.2016
Реал Сосьедад
85' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Малага
2 : 1
20.09.2016
Эйбар
1' - 90'
39'
Испания. Примера, 4 тур
Эйбар
1 : 1
17.09.2016
Севилья
1' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Гранада
1 : 2
11.09.2016
Эйбар
1' - 90'
Испания. Примера, 1 тур
Гранада
1 : 1
20.08.2016
Вильярреал
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