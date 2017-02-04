Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Эйбар
Валенсия - Эйбар: обзор матча 04 февраля 2017
Валенсия
04.02.2017, суббота, 22:45
Испания. Примера, 21 тур
0 : 4
Завершен
Эйбар
28'
С. Энрих
45'
А. Гонсалес (П)
57'
Д. Гарсия
77'
С. Энрих
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Эйбар
Желтая карточка
Э. Гарай
88'
80'
Замена
Бебе
️️️️
Р. Пенья
77'
ГОЛ! 0:4!
С. Энрих
73'
Замена
Ф. Рико
️️️️
А. Гонсалес
Замена
З. Баккали
️️️️
С. Мина
73'
68'
Желтая карточка
И. Рамис
Желтая карточка
Х. Луис Гайя
66'
57'
ГОЛ! 0:3!
Д. Гарсия
Красная карточка
К. Солер
45'
Замена
Ф. Орельяна
️️️️
Ж. Канселу
45'
45'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
А. Гонсалес
28'
ГОЛ! 0:1!
С. Энрих
16'
Замена
И. Рамис
️️️️
А. Гальвез
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
25
Диего Алвес
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
18
Карлос Солер
ЛП
10
Альваро Медран
ЦП
77
Санти Мина
ЛФ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Эйбар
13
Йоель Родригес
ВР
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
14
Дани Гарсия
ЛП
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
8
Адриан Гонсалес
АП
14
Педро Леон
ПВ
9
Серхио Энрих
ЦФ
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
Валенсия
1
Хауме
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
33
Адерлан Сантос
ЦЗ
11
Закария Баккали
ЛВ
14
Фабиан Орельяна
ПВ
Эйбар
30
Маркель Арейтио
ВР
4
Иван Рамис
ЦЗ
15
Мауро дос Сантос
ЦЗ
12
Бебе
ЛВ
14
Такаши Инуи
ЛВ
17
Кристиан Ривера
ЦП
4
Фран Рико
ПП
3-2-2-2
25
Алвес
4
Суарес
5
Мангала
24
Гарай
14
Гайя
2
Канселу
18
Солер
10
Медран
77
Мина
11
Дзадза
3-2-2-2-1
13
Родригес
23
Арбилья
6
Гальвез
24
Лежен
7
Пенья
2
Капа
8
Эскаланте
14
Дани Гарсия
14
Леон
8
Гонсалес
9
Энрих
77
Мина
11
Баккали
11
Баккали
77
Мина
2
Канселу
14
Орельяна
14
Орельяна
2
Канселу
7
Пенья
12
Бебе
12
Бебе
7
Пенья
6
Гальвез
4
Рамис
4
Рамис
6
Гальвез
8
Гонсалес
4
Рико
4
Рико
8
Гонсалес
Остались в запасе
Валенсия
Эйбар
1
Хауме
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
33
Адерлан Сантос
ЦЗ
Главный тренер
Хавьер Агирре
30
Маркель Арейтио
ВР
15
Мауро дос Сантос
ЦЗ
17
Кристиан Ривера
ЦП
14
Такаши Инуи
ЛВ
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
Остались в запасе
1
Хауме
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
33
Адерлан Сантос
ЦЗ
Остались в запасе
30
Маркель Арейтио
ВР
15
Мауро дос Сантос
ЦЗ
17
Кристиан Ривера
ЦП
14
Такаши Инуи
ЛВ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
Статистика матча Валенсия - Эйбар
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Эйбар
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Овьедо
3 : 1
12.10.2026
Эйбар
Информация о матче
Стадион:
Месталья
Новости команд
Все
Валенсия
Эйбар
Экс-игрок сборной Испании, бравший ЧМ и Евро, закончил карьеру в 38 лет
18 ноября
Игроки «Реала» подрались в перерыве матча
8 ноября
4
Примера. «Реал» без проблем победил «Валенсию» в гостях (3:0)
8 ноября
1
«Валенсия» – «Реал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Валенсии» и «Реала» на победу в матче 12 тура
6 ноября
Экс-игрок сборной Испании, бравший ЧМ и Евро, закончил карьеру в 38 лет
18 ноября
Игроки «Реала» подрались в перерыве матча
8 ноября
4
Примера. «Реал» без проблем победил «Валенсию» в гостях (3:0)
8 ноября
1
«Валенсия» – «Реал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Валенсии» и «Реала» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Ничего не бросаю в сложные моменты: ни тяжелые проекты, ни токсичные отношения, ни клуб». Каково это – поддерживать маленькие команды
2023.05.29 01:45
В Испании Зидан и Стоичков снова тащат клуб к чемпионству, да еще и в цветах «Барселоны». Сейчас все объясним
2023.01.27 14:57
Лука Зидан нашел новый клуб в Испании
2022.09.02 09:17
Экс-форвард «Ювентуса» и «Тоттенхэма» Льоренте подписал контракт с «Эйбаром»
2021.10.28 07:28
«Севилья» подписала вратаря «Эйбара» Дмитровича
2021.07.05 07:55
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+