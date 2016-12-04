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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Эйбар
Атлетик - Эйбар: обзор матча 04 декабря 2016
Атлетик
04.12.2016, воскресенье, 18:15
Испания. Примера, 14 тур
3 : 1
Завершен
Эйбар
42'
Б. Эчебаррия
55'
И. Уильямс
90+1'
И. Муньяин
70'
С. Энрих
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Эйбар
ГОЛ! 3:1!
И. Муньяин
Пас отдал
А. Вильялибре
90'
+1
86'
Замена
Хота
️️️️
Ф. Рико
Замена
А. Вильялибре
️️️️
И. Уильямс
85'
83'
Замена
Кике
️️️️
Т. Инуи
Желтая карточка
М. Сан Хосе
81'
Замена
Э. Саборит
️️️️
С. Мерино
75'
70'
ГОЛ! 2:1!
С. Энрих
Пас отдал
Т. Инуи
Замена
Х. Эрасо
️️️️
М. Сусаета
65'
61'
Желтая карточка
А. Арбилья
60'
Замена
Р. Пенья
️️️️
А. Гонсалес
ГОЛ! 2:0!
И. Уильямс
Пас отдал
С. Мерино
55'
42'
Желтая карточка
П. Леон
ГОЛ! 1:0!
Б. Эчебаррия
42'
41'
Желтая карточка
А. Гальвез
30'
Желтая карточка
Т. Инуи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
13
Кепа
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
2
Энеко Боведа
ЦЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
14
Маркель Сусаета
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
12
Микель Сан Хосе
ПП
9
Сабин Мерино
ЦФ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Эйбар
13
Асьер Риесго
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
8
Адриан Гонсалес
АП
4
Фран Рико
ПП
14
Дани Гарсия
ПП
14
Педро Леон
ПВ
9
Серхио Энрих
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
4
Энрик Саборит
ЦЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
14
Хави Эрасо
ЦП
6
Горка Элустондо
ЦП
8
Андер Итурраспе
ЦП
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
Эйбар
13
Йоель Родригес
ВР
15
Мауро дос Сантос
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
2
Андер Капа
ПЗ
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
24
Хота
ПВ
19
Кике
ЦФ
4-3-1-2
13
Кепа
18
Баленсиага
5
Альварес
14
Ляпорт
2
Боведа
7
Эчебаррия
14
Сусаета
12
Сан Хосе
10
Муньяин
9
Уильямс
9
Мерино
4-2-3-1
13
Риесго
23
Арбилья
6
Гальвез
24
Лежен
13
Луна
14
Дани Гарсия
4
Рико
14
Леон
8
Гонсалес
14
Инуи
9
Энрих
9
Мерино
4
Саборит
4
Саборит
9
Мерино
14
Сусаета
14
Эрасо
14
Эрасо
14
Сусаета
9
Уильямс
12
Вильялибре
12
Вильялибре
9
Уильямс
4
Рико
24
Хота
24
Хота
4
Рико
8
Гонсалес
7
Пенья
7
Пенья
8
Гонсалес
14
Инуи
19
Кике
19
Кике
14
Инуи
Остались в запасе
Атлетик
Эйбар
1
Горка Ирайсос
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
6
Горка Элустондо
ЦП
8
Андер Итурраспе
ЦП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
13
Йоель Родригес
ВР
15
Мауро дос Сантос
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Остались в запасе
1
Горка Ирайсос
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
6
Горка Элустондо
ЦП
8
Андер Итурраспе
ЦП
Остались в запасе
13
Йоель Родригес
ВР
15
Мауро дос Сантос
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Статистика матча Атлетик - Эйбар
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Эйбар
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Овьедо
3 : 1
12.10.2026
Эйбар
Информация о матче
Главный судья:
Хавьер Эстрада Фернандес
(Лерида)
Стадион:
Сан Мамес Баррия
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