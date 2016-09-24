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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эйбар - Реал Сосьедад
Эйбар - Реал Сосьедад: обзор матча 24 сентября 2016
Эйбар
24.09.2016, суббота, 14:00
Испания. Примера, 6 тур
2 : 0
Завершен
Реал Сосьедад
57'
А. Ильярраменди (АГ)
66'
Бебе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эйбар - Реал Сосьедад
Желтая карточка
Д. Гарсия
90'
+1
Замена
Ф. Рико
️️️️
Г. Эскаланте
85'
Замена
Р. Пенья
️️️️
Бебе
79'
Желтая карточка
Г. Эскаланте
78'
66'
Замена
М. Оярсабаль
️️️️
К. Вела
ГОЛ! 2:0!
Бебе
66'
Замена
Н. Меса
️️️️
Кике
63'
58'
Замена
Х. Прието
️️️️
В. Жозе
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
А. Ильярраменди
57'
Желтая карточка
А. Гальвез
50'
45'
Замена
Х. Сальдуа
️️️️
Д. Зурутуса
Желтая карточка
Кике
30'
29'
Желтая карточка
К. Вела
26'
Желтая карточка
И. Мартинес
Пенальти не реализован!
П. Леон
25'
24'
Красная карточка
А. Элустондо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эйбар
13
Асьер Риесго
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
12
Бебе
ЛВ
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
14
Дани Гарсия
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
9
Серхио Энрих
ЦФ
19
Кике
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Реал Сосьедад
28
Херонимо Рульи
ВР
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
23
Эктор Эрнандес
ЦЗ
16
Рауль Навас
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
17
Давид Зурутуса
ЦП
5
Маркел Бергара
ЦП
14
Асьер Ильярраменди
ПП
7
Хуанми
ЛФ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
10
Карлос Вела
РФ
Главный тренер
Эусебио Сакристан
Эйбар
13
Йоель Родригес
ВР
17
Давид Юнка
ЛЗ
15
Мауро дос Сантос
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
8
Адриан Гонсалес
ЦП
4
Фран Рико
ПП
23
Нано Меса
ЦФ
Реал Сосьедад
31
Андер Бардахи
ВР
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
14
Рубен Пардо
ЦП
10
Хаби Прието
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
4-2-2-2
13
Риесго
13
Луна
24
Лежен
6
Гальвез
2
Капа
8
Эскаланте
14
Дани Гарсия
12
Бебе
14
Леон
19
Кике
9
Энрих
4-3-3
28
Рульи
23
Эрнандес
16
Навас
26
Мартинес
6
Элустондо
14
Ильярраменди
5
Бергара
17
Зурутуса
10
Вела
12
Виллиан Жозе
7
Хуанми
12
Бебе
7
Пенья
7
Пенья
12
Бебе
8
Эскаланте
4
Рико
4
Рико
8
Эскаланте
19
Кике
23
Меса
23
Меса
19
Кике
17
Зурутуса
2
Сальдуа
2
Сальдуа
17
Зурутуса
12
Виллиан Жозе
10
Прието
10
Прието
12
Виллиан Жозе
10
Вела
21
Оярсабаль
21
Оярсабаль
10
Вела
Остались в запасе
Эйбар
Реал Сосьедад
13
Йоель Родригес
ВР
17
Давид Юнка
ЛЗ
15
Мауро дос Сантос
ЦЗ
8
Адриан Гонсалес
ЦП
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
31
Андер Бардахи
ВР
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
Главный тренер
Эусебио Сакристан
Остались в запасе
13
Йоель Родригес
ВР
17
Давид Юнка
ЛЗ
15
Мауро дос Сантос
ЦЗ
8
Адриан Гонсалес
ЦП
Остались в запасе
31
Андер Бардахи
ВР
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Главный тренер
Эусебио Сакристан
Статистика матча Эйбар - Реал Сосьедад
4
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Эйбар
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Овьедо
3 : 1
12.10.2026
Эйбар
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Мария Санчес Мартинес
Стадион:
Мунисипал де Ипуруа
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