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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Гранада - Вильярреал
Гранада - Вильярреал: обзор матча 20 августа 2016
Гранада
20.08.2016, суббота, 21:15
Испания. Примера, 1 тур
1 : 1
Завершен
Вильярреал
65'
Э. Понсе
61'
С. Кастильехо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гранада - Вильярреал
90'
Замена
М. Гонсалес
️️️️
Пато
77'
Замена
Р. Борре
️️️️
Н. Сансоне
Замена
Л. Мартинш
️️️️
Д. Тораль
73'
Желтая карточка
Д. Баррал
69'
Замена
Д. Баррал
️️️️
Х. Маркес
67'
ГОЛ! 1:1!
Э. Понсе
Пас отдал
Х. Маркес
65'
61'
ГОЛ! 0:1!
С. Кастильехо
53'
Желтая карточка
М. Тригерос
46'
Желтая карточка
А. Н'Диайе
28'
Желтая карточка
Н. Сансоне
Желтая карточка
Д. Ломбан
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гранада
13
Гильермо Очоа
ВР
2
Тито
ЦЗ
18
Давид Ломбан
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
13
Жереми Бога
ЛВ
10
Хави Маркес
ЦП
21
Джон Тораль
ЦП
4
Хенри Агбо Уче
ЦП
21
Рене Крхин
ПП
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
7
Исаак Куэнка
РФ
Главный тренер
Пако Хемес
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
4
Виктор Руис
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
21
Бруно
ПП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
12
Пато
ЦФ
Главный тренер
Фран Эскриба
Гранада
13
Ойер
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
36
Луис Мартинш
ЦЗ
7
Викторьен Ангбан
ЦП
4
Фран Рико
ПП
18
Давид Баррал
ЦФ
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
Вильярреал
1
Андрес
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
16
Родри
ОП
26
Пабло Ларреа
ЦП
10
Айтор Канталапьерда
ПВ
19
Рафаэль Борре
ЦФ
9
Марио Гонсалес
ЦФ
3-4-1-2
13
Очоа
2
Тито
18
Ломбан
20
Фулкье
10
Хави Маркес
21
Тораль
4
Уче
21
Крхин
13
Бога
9
Понсе
7
Куэнка
4-3-2-1
1
Асенхо
2
Гаспар
37
Мусаккио
2
Рукавина
4
Руис
21
Бруно
14
Тригерос
21
Н'Диайе
70
Кастильехо
11
Сансоне
12
Пато
21
Тораль
36
Мартинш
36
Мартинш
21
Тораль
10
Хави Маркес
18
Баррал
18
Баррал
10
Хави Маркес
11
Сансоне
19
Борре
19
Борре
11
Сансоне
12
Пато
9
Гонсалес
9
Гонсалес
12
Пато
Остались в запасе
Гранада
Вильярреал
13
Ойер
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
7
Викторьен Ангбан
ЦП
4
Фран Рико
ПП
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
Главный тренер
Пако Хемес
10
Айтор Канталапьерда
ПВ
1
Андрес
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
16
Родри
ОП
26
Пабло Ларреа
ЦП
Главный тренер
Фран Эскриба
Остались в запасе
13
Ойер
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
7
Викторьен Ангбан
ЦП
4
Фран Рико
ПП
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
Остались в запасе
10
Айтор Канталапьерда
ПВ
1
Андрес
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
16
Родри
ОП
26
Пабло Ларреа
ЦП
Главный тренер
Пако Хемес
Главный тренер
Фран Эскриба
Статистика матча Гранада - Вильярреал
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Гранада
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
- : -
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
12.10.2026
Гранада
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Главный судья:
Хавьер Эстрада Фернандес
(Лерида)
Стадион:
Лос Карменес
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