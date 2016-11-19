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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эйбар - Сельта
Эйбар - Сельта: обзор матча 19 ноября 2016
Эйбар
19.11.2016, суббота, 20:30
Испания. Примера, 12 тур
1 : 0
Завершен
Сельта
9'
Ф. Рико
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эйбар - Сельта
90'
+4
Желтая карточка
Д. Гуидетти
90'
+4
Красная карточка
У. Мальо
90'
+3
Желтая карточка
У. Мальо
90'
+2
Желтая карточка
П. Эрнандес
90'
Красная карточка
С. Альварес
86'
Желтая карточка
Р. Бланко
86'
Желтая карточка
Ф. Ронкалья
Замена
А. Гальвез
️️️️
И. Рамис
83'
Желтая карточка
И. Рамис
79'
Желтая карточка
Р. Пенья
75'
74'
Замена
Д. Гуидетти
️️️️
К. Планас
Замена
Г. Эскаланте
️️️️
П. Леон
71'
67'
Замена
П. Систо
️️️️
Х. Сене
Замена
Р. Пенья
️️️️
Т. Инуи
64'
53'
Замена
П. Эрнандес
️️️️
Д. Васс
30'
Желтая карточка
Т. Бонгонда
ГОЛ! 1:0!
Ф. Рико
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эйбар
13
Асьер Риесго
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
4
Иван Рамис
ЦЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
14
Дани Гарсия
ЦП
8
Адриан Гонсалес
АП
4
Фран Рико
ПП
14
Педро Леон
ПВ
9
Серхио Энрих
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
22
Неманья Радойя
ЦЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
21
Карлес Планас
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
10
Даниэль Васс
ЦП
10
Тео Бонгонда
ПВ
10
Хосеп Сене
ЦФ
25
Джузеппе Росси
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Эйбар
13
Йоель Родригес
ВР
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
2
Андер Капа
ПЗ
12
Бебе
ЛВ
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
23
Нано Меса
ЦФ
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
21
Марсело Диас
ОП
77
Пионе Систо
ЦП
19
Пабло Эрнандес
ЦП
11
Джон Гуидетти
ЦФ
4-2-3-1
13
Риесго
13
Луна
4
Рамис
24
Лежен
23
Арбилья
14
Дани Гарсия
4
Рико
14
Инуи
8
Гонсалес
14
Леон
9
Энрих
3-2-1-1-2
36
Бланко
3
Фонтас
21
Гомес
21
Планас
14
Ронкалья
22
Радойя
10
Васс
10
Бонгонда
25
Росси
10
Сене
4
Рамис
6
Гальвез
6
Гальвез
4
Рамис
14
Инуи
7
Пенья
7
Пенья
14
Инуи
14
Леон
8
Эскаланте
8
Эскаланте
14
Леон
10
Сене
77
Систо
77
Систо
10
Сене
10
Васс
19
Эрнандес
19
Эрнандес
10
Васс
21
Планас
11
Гуидетти
11
Гуидетти
21
Планас
Остались в запасе
Эйбар
Сельта
12
Бебе
ЛВ
13
Йоель Родригес
ВР
2
Андер Капа
ПЗ
23
Нано Меса
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
1
Серхио Альварес
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
21
Марсело Диас
ОП
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Остались в запасе
12
Бебе
ЛВ
13
Йоель Родригес
ВР
2
Андер Капа
ПЗ
23
Нано Меса
ЦФ
Остались в запасе
1
Серхио Альварес
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
21
Марсело Диас
ОП
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Статистика матча Эйбар - Сельта
2
2
6
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
2
6
Матчи команд
Эйбар
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Овьедо
3 : 1
12.10.2026
Эйбар
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Луис Мунуэра Монтера
(Хаэн)
Стадион:
Мунисипал де Ипуруа
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