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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эйбар - Атлетико
Эйбар - Атлетико: обзор матча 07 января 2017
Эйбар
07.01.2017, суббота, 18:15
Испания. Примера, 17 тур
0 : 2
Завершен
Атлетико
54'
С. Ньигес
74'
А. Гризманн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эйбар - Атлетико
Желтая карточка
Бебе
90'
Замена
Н. Меса
️️️️
А. Гонсалес
83'
81'
Желтая карточка
Коке
Замена
Р. Пенья
️️️️
П. Леон
76'
74'
ГОЛ! 0:2!
А. Гризманн
Пас отдал
К. Гамейро
71'
Замена
К. Гамейро
️️️️
Ф. Торрес
Замена
Бебе
️️️️
Т. Инуи
68'
54'
ГОЛ! 0:1!
С. Ньигес
Пас отдал
Ф. Луис
45'
Замена
Хуанфран
️️️️
Ш. Врсалько
29'
Желтая карточка
Ш. Врсалько
Желтая карточка
А. Гонсалес
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эйбар
13
Йоель Родригес
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
15
Мауро дос Сантос
ЦЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
14
Дани Гарсия
ЦП
8
Адриан Гонсалес
АП
4
Фран Рико
ПП
14
Педро Леон
ПВ
9
Серхио Энрих
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Атлетико
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
8
Сауль Ньигес
ЦП
14
Габи
ЦП
6
Коке
ЦП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Эйбар
13
Асьер Риесго
ВР
17
Давид Юнка
ЛЗ
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
12
Бебе
ЛВ
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
23
Нано Меса
ЦФ
Атлетико
99
Андре Морейра
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
20
Хуанфран
ПЗ
39
Хуан Морено
ЦП
10
Николас Гайтан
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
4-2-3-1
13
Родригес
13
Луна
15
дос Сантос
24
Лежен
2
Капа
14
Дани Гарсия
4
Рико
14
Инуи
8
Гонсалес
14
Леон
9
Энрих
3-2-3-2
13
Мойя
20
Хименес
2
Годин
15
Савич
24
Врсалько
16
Луис
8
Ньигес
14
Габи
6
Коке
7
Гризманн
9
Торрес
14
Инуи
12
Бебе
12
Бебе
14
Инуи
14
Леон
7
Пенья
7
Пенья
14
Леон
8
Гонсалес
23
Меса
23
Меса
8
Гонсалес
24
Врсалько
20
Хуанфран
20
Хуанфран
24
Врсалько
9
Торрес
9
Гамейро
9
Гамейро
9
Торрес
Остались в запасе
Эйбар
Атлетико
13
Асьер Риесго
ВР
17
Давид Юнка
ЛЗ
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
39
Хуан Морено
ЦП
99
Андре Морейра
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
10
Николас Гайтан
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
13
Асьер Риесго
ВР
17
Давид Юнка
ЛЗ
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
Остались в запасе
39
Хуан Морено
ЦП
99
Андре Морейра
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
10
Николас Гайтан
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Эйбар - Атлетико
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Эйбар
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Овьедо
3 : 1
12.10.2026
Эйбар
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Хесус Хиль Мансано
(Бадахос)
Стадион:
Мунисипал де Ипуруа
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