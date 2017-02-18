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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Эйбар
Севилья - Эйбар: обзор матча 18 февраля 2017
Севилья
18.02.2017, суббота, 22:45
Испания. Примера, 23 тур
2 : 0
Завершен
Эйбар
30'
П. Сарабия
90+1'
Витоло
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Эйбар
ГОЛ! 2:0!
Витоло
Пас отдал
С. Йоветич
90'
+1
84'
Желтая карточка
А. Капа
82'
Замена
Н. Меса
️️️️
Р. Пенья
Замена
М. Краневиттер
️️️️
С. Насри
70'
Желтая карточка
Ф. Фильо Мариано
69'
Желтая карточка
С. Эскудеро
67'
67'
Замена
Бебе
️️️️
А. Гонсалес
67'
Замена
А. Луна
️️️️
А. Арбилья
65'
Желтая карточка
Ф. Рико
62'
Желтая карточка
А. Арбилья
Замена
Витоло
️️️️
В. Бен-Йеддер
59'
Замена
Ф. Фильо Мариано
️️️️
Г. Меркадо
45'
ГОЛ! 1:0!
П. Сарабия
Пас отдал
С. Йоветич
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
15
Серхио Рико
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
14
Самир Насри
ЛП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
20
Франко Васкес
АП
7
Пабло Сарабия
ПВ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Эйбар
13
Йоель Родригес
ВР
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
15
Мауро дос Сантос
ЦЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
8
Адриан Гонсалес
АП
4
Фран Рико
ПП
14
Педро Леон
ПВ
9
Серхио Энрих
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Севилья
13
Давид Сорья
ВР
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
7
Витоло
ЛВ
5
Матиас Краневиттер
ОП
23
Даниэль Карришу
ЦП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
Эйбар
30
Маркель Арейтио
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
4
Иван Рамис
ЦЗ
12
Бебе
ЛВ
14
Такаши Инуи
ЛВ
17
Кристиан Ривера
ЦП
23
Нано Меса
ЦФ
4-2-2-2
15
Серхио Рико
18
Эскудеро
2
Лангле
25
Меркадо
23
Рами
14
Насри
15
Н'Зонзи
20
Васкес
7
Сарабия
9
Йоветич
10
Бен-Йеддер
3-2-2-2-1
13
Родригес
23
Арбилья
15
дос Сантос
24
Лежен
7
Пенья
2
Капа
4
Рико
8
Эскаланте
14
Леон
8
Гонсалес
9
Энрих
25
Меркадо
25
Мариано
25
Мариано
25
Меркадо
14
Насри
5
Краневиттер
5
Краневиттер
14
Насри
10
Бен-Йеддер
7
Витоло
7
Витоло
10
Бен-Йеддер
8
Гонсалес
12
Бебе
12
Бебе
8
Гонсалес
23
Арбилья
13
Луна
13
Луна
23
Арбилья
7
Пенья
23
Меса
23
Меса
7
Пенья
Остались в запасе
Севилья
Эйбар
13
Давид Сорья
ВР
23
Даниэль Карришу
ЦП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
30
Маркель Арейтио
ВР
4
Иван Рамис
ЦЗ
17
Кристиан Ривера
ЦП
14
Такаши Инуи
ЛВ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Остались в запасе
13
Давид Сорья
ВР
23
Даниэль Карришу
ЦП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
Остались в запасе
30
Маркель Арейтио
ВР
4
Иван Рамис
ЦЗ
17
Кристиан Ривера
ЦП
14
Такаши Инуи
ЛВ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Статистика матча Севилья - Эйбар
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Эйбар
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Овьедо
3 : 1
12.10.2026
Эйбар
Информация о матче
Главный судья:
Альфонсо Альварес Искьердо
(Барселона)
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
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