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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эйбар - Гранада
Эйбар - Гранада: обзор матча 13 февраля 2017
Эйбар
13.02.2017, понедельник, 22:45
Испания. Примера, 22 тур
4 : 0
Завершен
Гранада
11'
А. Гонсалес (П)
39'
С. Энрих
52'
И. Рамис
62'
П. Леон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эйбар - Гранада
Замена
Р. Пенья
️️️️
С. Энрих
81'
Замена
К. Ривера
️️️️
Г. Эскаланте
78'
73'
Замена
Э. Понсе
️️️️
А. Рамос
Желтая карточка
Д. Гарсия
72'
68'
Желтая карточка
Х. Агбо Уче
Замена
М. дос Сантос
️️️️
И. Рамис
68'
ГОЛ! 4:0!
П. Леон
62'
57'
Замена
С. Сампер
️️️️
А. Перейра
ГОЛ! 3:0!
И. Рамис
Пас отдал
П. Леон
52'
51'
Желтая карточка
Д. Ломбан
45'
Замена
М. Вакасо
️️️️
Д. Фулкье
ГОЛ! 2:0!
С. Энрих
Пас отдал
П. Леон
39'
Желтая карточка
А. Гонсалес
13'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Гонсалес
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эйбар
13
Йоель Родригес
ВР
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
4
Иван Рамис
ЦЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
8
Адриан Гонсалес
АП
14
Дани Гарсия
ПП
14
Педро Леон
ПВ
9
Серхио Энрих
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Гранада
13
Гильермо Очоа
ВР
27
Гастон Силва
ЛЗ
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
18
Давид Ломбан
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
11
Али Малль
ЦП
4
Хенри Агбо Уче
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
11
Артем Кравец
ЦФ
20
Адриан Рамос
ЦФ
7
Исаак Куэнка
РФ
Главный тренер
Лукас Алькарас
Эйбар
30
Маркель Арейтио
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
15
Мауро дос Сантос
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
12
Бебе
ЛВ
17
Кристиан Ривера
ЦП
4
Фран Рико
ПП
Гранада
1
Руй Силва
ВР
21
Рубен Везо
ЦЗ
23
Эктор Эрнандес
ЦЗ
16
Серхи Сампер
ОП
22
Мубарак Вакасо
ЦП
16
Мехди Карсела-Гонсалес
ЦП
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
4-2-3-1
13
Родригес
23
Арбилья
4
Рамис
24
Лежен
2
Капа
8
Эскаланте
14
Дани Гарсия
14
Инуи
8
Гонсалес
14
Леон
9
Энрих
4-2-1-3
13
Очоа
20
Фулкье
15
Ингасон
18
Ломбан
27
Силва
11
Малль
4
Уче
8
Перейра
7
Куэнка
20
Рамос
11
Кравец
4
Рамис
15
дос Сантос
15
дос Сантос
4
Рамис
9
Энрих
7
Пенья
7
Пенья
9
Энрих
8
Эскаланте
17
Ривера
17
Ривера
8
Эскаланте
8
Перейра
16
Сампер
16
Сампер
8
Перейра
20
Фулкье
22
Вакасо
22
Вакасо
20
Фулкье
20
Рамос
9
Понсе
9
Понсе
20
Рамос
Остались в запасе
Эйбар
Гранада
12
Бебе
ЛВ
30
Маркель Арейтио
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
4
Фран Рико
ПП
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
1
Руй Силва
ВР
21
Рубен Везо
ЦЗ
23
Эктор Эрнандес
ЦЗ
16
Мехди Карсела-Гонсалес
ЦП
Главный тренер
Лукас Алькарас
Остались в запасе
12
Бебе
ЛВ
30
Маркель Арейтио
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
4
Фран Рико
ПП
Остались в запасе
1
Руй Силва
ВР
21
Рубен Везо
ЦЗ
23
Эктор Эрнандес
ЦЗ
16
Мехди Карсела-Гонсалес
ЦП
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Главный тренер
Лукас Алькарас
Статистика матча Эйбар - Гранада
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Эйбар
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Овьедо
3 : 1
12.10.2026
Эйбар
Гранада
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
- : -
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
12.10.2026
Гранада
Информация о матче
Главный судья:
Матеу Лаос
(Валенсия)
Стадион:
Мунисипал де Ипуруа
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