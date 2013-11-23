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Драгомир Вукобратович
Статистика
Драгомир Вукобратович - статистика
Завершил карьеру
12 мая 1988 (38)
#4 | Полузащитник
180 см | 78 кг
Сербия
Статистика
Статистика по турнирам
Россия. ФНЛ 2013/2014
Россия. ФНЛ 2012/2013
Россия. ФНЛ 2011/2012
Команда
И
Г
П
Ж
К
Оренбург
10
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 25 тур
Сочи
0 : 1
23.11.2013
Оренбург
65' - 90'
Россия. ФНЛ, 24 тур
Оренбург
1 : 2
17.11.2013
Мордовия
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 23 тур
Арсенал
2 : 0
10.11.2013
Оренбург
23' - 90'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Оренбург
0 : 2
03.11.2013
Торпедо
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 20 тур
Оренбург
3 : 0
23.10.2013
Салют
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 16 тур
Оренбург
1 : 1
01.10.2013
Нефтехимик
85' - 90'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Ангушт
0 : 1
22.09.2013
Оренбург
74' - 90'
Россия. ФНЛ, 14 тур
Оренбург
0 : 0
16.09.2013
Уфа
84' - 90'
Россия. ФНЛ, 13 тур
Химик
2 : 0
10.09.2013
Оренбург
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 12 тур
Оренбург
2 : 0
05.09.2013
Шинник
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 11 тур
Оренбург
4 : 0
28.08.2013
Спартак-Нальчик
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 10 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
23.08.2013
Оренбург
67' - 90'
Россия. ФНЛ, 9 тур
Оренбург
2 : 2
18.08.2013
Енисей
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 8 тур
Cибирь
1 : 1
12.08.2013
Оренбург
86' - 90'
Россия. ФНЛ, 7 тур
Оренбург
2 : 1
07.08.2013
Сочи
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 5 тур
Оренбург
2 : 2
28.07.2013
Арсенал
84' - 90'
Россия. ФНЛ, 4 тур
Торпедо
0 : 2
23.07.2013
Оренбург
80' - 90'
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