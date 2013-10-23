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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Оренбург - Салют
Оренбург - Салют: обзор матча 23 октября 2013
Оренбург
23.10.2013, среда, 15:00
Россия. ФНЛ, 20 тур
3 : 0
Завершен
Салют
26'
А. Хазов
50'
А. Кобялко
56'
В. Парняков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Оренбург - Салют
Замена
А. Садыков
️️️️
А. Кобялко
79'
Желтая карточка
С. Бреев
78'
Замена
З. Арзиани
️️️️
А. Хазов
73'
Замена
О. Кожанов
️️️️
С. Турсунов
70'
61'
Замена
М. Андреев
️️️️
А. Колесников
ГОЛ! 3:0!
В. Парняков
56'
ГОЛ! 2:0!
А. Кобялко
50'
48'
Желтая карточка
М. Яковлев
46'
Замена
М. Шевченко
️️️️
С. Мирошниченко
42'
Желтая карточка
С. Мирошниченко
ГОЛ! 1:0!
А. Хазов
26'
Желтая карточка
А. Малых
22'
12'
Замена
А. Яркин
️️️️
М. Ахметович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
31
Виталий Астахов
ВР
26
Фарход Васиев
ЛЗ
15
Дмитрий Андреев
ЦЗ
10
Владимир Парняков
ЦЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
23
Сергей Бреев
ЦП
30
Алексей Друзин
ЦП
17
Санжар Турсунов
АП
16
Антон Хазов
ЦФ
22
Антон Кобялко
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Салют
55
Александр Криворучко
ВР
2
Андрей Колесников
ЦЗ
21
Сергей Бутырин
ЦЗ
24
Сергей Мирошниченко
ЦЗ
27
Юрий Лебедев
ПЗ
25
Иван Жирный
ПЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
8
Вадим Афонин
ОП
9
Максим Яковлев
ЦП
15
Вячеслав Чадов
ЦФ
90
Мерсудин Ахметович
ЦФ
Главный тренер
Сергей Подпалый
Оренбург
77
Артем Москвин
ВР
88
Ирек Ганиев
ЛЗ
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
6
Айзат Садыков
ЦЗ
25
Зураби Арзиани
ЦП
20
Олег Кожанов
ЦФ
4
Драгомир Вукобратович
ЦФ
Салют
35
Игорь Телков
ВР
29
Владимир Ридель
ЦЗ
39
Сергей Цуканов
ЦЗ
25
Александр Марков
ЦП
7
Максим Шевченко
ЦП
77
Максим Андреев
АП
22
Александр Яркин
ЦФ
3-2-2-1-2
31
Астахов
15
Андреев
10
Парняков
58
Ойеволе
26
Васиев
12
Малых
23
Бреев
30
Друзин
17
Турсунов
22
Кобялко
16
Хазов
3-3-1-1-2
55
Криворучко
2
Колесников
21
Бутырин
24
Мирошниченко
25
Жирный
8
Афонин
27
Лебедев
9
Яковлев
31
Ткачук
90
Ахметович
15
Чадов
22
Кобялко
6
Садыков
6
Садыков
22
Кобялко
16
Хазов
25
Арзиани
25
Арзиани
16
Хазов
17
Турсунов
20
Кожанов
20
Кожанов
17
Турсунов
24
Мирошниченко
7
Шевченко
7
Шевченко
24
Мирошниченко
90
Ахметович
22
Яркин
22
Яркин
90
Ахметович
2
Колесников
77
Андреев
77
Андреев
2
Колесников
Остались в запасе
Оренбург
Салют
77
Артем Москвин
ВР
88
Ирек Ганиев
ЛЗ
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
4
Драгомир Вукобратович
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
25
Александр Марков
ЦП
29
Владимир Ридель
ЦЗ
35
Игорь Телков
ВР
39
Сергей Цуканов
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Подпалый
Остались в запасе
77
Артем Москвин
ВР
88
Ирек Ганиев
ЛЗ
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
4
Драгомир Вукобратович
ЦФ
Остались в запасе
25
Александр Марков
ЦП
29
Владимир Ридель
ЦЗ
35
Игорь Телков
ВР
39
Сергей Цуканов
ЦЗ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Главный тренер
Сергей Подпалый
Статистика матча Оренбург - Салют
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Родина
2 : 2
19.10.2026
Оренбург
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Салют
2 : 0
31.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Салют
7 : 1
24.10.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Салют
3 : 0
17.10.2026
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Строгино
1 : 6
11.10.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Салют
3 : 1
03.10.2026
СКА-Хабаровск-2
Информация о матче
Главный судья:
Василий Казарцев
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Газовик
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