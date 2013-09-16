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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Оренбург - Уфа
Оренбург - Уфа: обзор матча 16 сентября 2013
Оренбург
16.09.2013, понедельник, 17:00
Россия. ФНЛ, 14 тур
0 : 0
Завершен
Уфа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Оренбург - Уфа
Вторая желтая
З. Арзиани
89'
Желтая карточка
З. Арзиани
88'
Желтая карточка
К. Ахмедов
84'
Замена
Д. Вукобратович
️️️️
С. Турсунов
84'
82'
Замена
П. Степанец
️️️️
Д. Карлос
Замена
А. Шляпкин
️️️️
В. Парняков
76'
70'
Желтая карточка
А. Килин
70'
Замена
А. Засеев
️️️️
И. Нагибин
67'
Замена
А. Мязин
️️️️
Д. Голубов
Желтая карточка
В. Парняков
60'
Замена
О. Кожанов
️️️️
А. Воронкин
57'
40'
Замена
А. Килин
️️️️
Н. Жиляев
Замена
З. Арзиани
️️️️
С. Бреев
31'
25'
Желтая карточка
М. Тишкин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
31
Виталий Астахов
ВР
88
Ирек Ганиев
ЛЗ
26
Фарход Васиев
ЛЗ
15
Дмитрий Андреев
ЦЗ
10
Владимир Парняков
ЦЗ
3
Камалутдин Ахмедов
ЦП
23
Сергей Бреев
ЦП
3
Артем Воронкин
ЦП
30
Алексей Друзин
ЦП
17
Санжар Турсунов
АП
87
Никита Саталкин
АП
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Уфа
1
Давид Юрченко
ВР
88
Андрей Киреев
ЦЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
19
Евгений Осипов
ЦЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
9
Николай Жиляев
ЛП
14
Максим Семакин
ЦП
9
Иван Нагибин
ЦП
11
Диего Карлос
ЦП
85
Дмитрий Голубов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Колыванов
Оренбург
73
Дмитрий Чванов
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
6
Айзат Садыков
ЦЗ
13
Алексей Шляпкин
ЦП
25
Зураби Арзиани
ЦП
4
Драгомир Вукобратович
ЦФ
20
Олег Кожанов
ЦФ
Уфа
22
Дмитрий Изотов
ВР
36
Дмитрий Грачев
ЦЗ
4
Павел Степанец
ЦЗ
13
Азамат Засеев
ОП
87
Игорь Безденежных
ЦП
18
Антон Килин
ПВ
87
Андрей Мязин
ЦФ
4-4-2
31
Астахов
26
Васиев
15
Андреев
10
Парняков
88
Ганиев
3
Ахмедов
3
Воронкин
30
Друзин
23
Бреев
87
Саталкин
17
Турсунов
3-2-4-1
1
Юрченко
88
Киреев
3
Аликин
19
Осипов
33
Сухов
44
Тишкин
14
Семакин
9
Нагибин
11
Карлос
9
Жиляев
85
Голубов
10
Парняков
13
Шляпкин
13
Шляпкин
10
Парняков
23
Бреев
25
Арзиани
25
Арзиани
23
Бреев
17
Турсунов
4
Вукобратович
4
Вукобратович
17
Турсунов
3
Воронкин
20
Кожанов
20
Кожанов
3
Воронкин
11
Карлос
4
Степанец
4
Степанец
11
Карлос
9
Нагибин
13
Засеев
13
Засеев
9
Нагибин
9
Жиляев
18
Килин
18
Килин
9
Жиляев
85
Голубов
87
Мязин
87
Мязин
85
Голубов
Остались в запасе
Оренбург
Уфа
6
Айзат Садыков
ЦЗ
73
Дмитрий Чванов
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
22
Дмитрий Изотов
ВР
36
Дмитрий Грачев
ЦЗ
87
Игорь Безденежных
ЦП
Главный тренер
Игорь Колыванов
Остались в запасе
6
Айзат Садыков
ЦЗ
73
Дмитрий Чванов
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
Остались в запасе
22
Дмитрий Изотов
ВР
36
Дмитрий Грачев
ЦЗ
87
Игорь Безденежных
ЦП
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Главный тренер
Игорь Колыванов
Статистика матча Оренбург - Уфа
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Родина
2 : 2
19.10.2026
Оренбург
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
- : -
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 7 тур
Уфа
0 : 0
27.09.2026
Торпедо
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Левников
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Газовик
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