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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Арсенал - Оренбург
Арсенал - Оренбург: обзор матча 10 ноября 2013
Арсенал
10.11.2013, воскресенье, 17:00
Россия. ФНЛ, 23 тур
2 : 0
Завершен
Оренбург
48'
Е. Савин (П)
74'
Е. Савин (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Оренбург
Замена
В. Орлов
️️️️
А. Макаренко
90'
87'
Замена
И. Ганиев
️️️️
Н. Иванников
Желтая карточка
Е. Савин
82'
Замена
Р. Тимохин
️️️️
С. Маслов
78'
77'
Желтая карточка
Д. Андреев
74'
Вторая желтая
А. Малых
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Е. Савин
74'
73'
Желтая карточка
С. Турсунов
70'
Желтая карточка
А. Малых
Замена
А. Денисов
️️️️
А. Лях
69'
Желтая карточка
А. Лях
64'
64'
Замена
А. Шляпкин
️️️️
А. Друзин
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Е. Савин
48'
Замена
Е. Савин
️️️️
А. Кутьин
46'
41'
Желтая карточка
А. Друзин
23'
Замена
Д. Вукобратович
️️️️
О. Кожанов
Желтая карточка
А. Макаренко
17'
Желтая карточка
А. Кутьин
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
30
Максим Кликин
ВР
14
Иван Лозенков
ЦЗ
18
Сергей Сухарев
ЦЗ
22
Иван Ершов
ПЗ
27
Сергей Игнатьев
ЛП
18
Младен Кашчелан
ОП
90
Андрей Лях
ОП
8
Александр Макаренко
ЦП
77
Максим Лепский
ПП
48
Александр Кутьин
ЦФ
14
Сергей Маслов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Оренбург
31
Виталий Астахов
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
15
Дмитрий Андреев
ЦЗ
10
Владимир Парняков
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
7
Николай Иванников
ЦП
30
Алексей Друзин
ЦП
87
Никита Саталкин
АП
17
Санжар Турсунов
АП
20
Олег Кожанов
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Арсенал
1
Александр Филимонов
ВР
33
Эрик Салкич
ЦЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
20
Павел Сергеев
ЦП
15
Виталий Орлов
ЦП
45
Ринат Тимохин
ЦФ
99
Евгений Савин
ЦФ
Оренбург
73
Дмитрий Чванов
ВР
88
Ирек Ганиев
ЛЗ
6
Айзат Садыков
ЦЗ
13
Алексей Шляпкин
ЦП
3
Камалутдин Ахмедов
ЦП
25
Раиль Зарипов
ЦФ
4
Драгомир Вукобратович
ЦФ
3-2-3-2
30
Кликин
14
Лозенков
18
Сухарев
22
Ершов
18
Кашчелан
90
Лях
27
Игнатьев
8
Макаренко
77
Лепский
14
Маслов
48
Кутьин
3-2-2-2-1
31
Астахов
58
Ойеволе
15
Андреев
10
Парняков
12
Малых
2
Полуяхтов
7
Иванников
30
Друзин
87
Саталкин
17
Турсунов
20
Кожанов
8
Макаренко
15
Орлов
15
Орлов
8
Макаренко
14
Маслов
45
Тимохин
45
Тимохин
14
Маслов
90
Лях
71
Денисов
71
Денисов
90
Лях
48
Кутьин
99
Савин
99
Савин
48
Кутьин
7
Иванников
88
Ганиев
88
Ганиев
7
Иванников
30
Друзин
13
Шляпкин
13
Шляпкин
30
Друзин
20
Кожанов
4
Вукобратович
4
Вукобратович
20
Кожанов
Остались в запасе
Арсенал
Оренбург
33
Эрик Салкич
ЦЗ
20
Павел Сергеев
ЦП
1
Александр Филимонов
ВР
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
25
Раиль Зарипов
ЦФ
6
Айзат Садыков
ЦЗ
73
Дмитрий Чванов
ВР
3
Камалутдин Ахмедов
ЦП
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Остались в запасе
33
Эрик Салкич
ЦЗ
20
Павел Сергеев
ЦП
1
Александр Филимонов
ВР
Остались в запасе
25
Раиль Зарипов
ЦФ
6
Айзат Садыков
ЦЗ
73
Дмитрий Чванов
ВР
3
Камалутдин Ахмедов
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Статистика матча Арсенал - Оренбург
4
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
- : -
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Енисей
3 : 1
16.09.2026
Арсенал
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Родина
2 : 2
19.10.2026
Оренбург
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Лапочкин
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Арсенал
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