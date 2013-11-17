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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Оренбург - Мордовия
Оренбург - Мордовия: обзор матча 17 ноября 2013
Оренбург
17.11.2013, воскресенье, 13:00
Россия. ФНЛ, 24 тур
1 : 2
Завершен
Мордовия
6'
А. Друзин (П)
35'
А. Бобер
61'
Р. Мухаметшин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Оренбург - Мордовия
90'
Замена
И. Крутов
️️️️
М. Маркин
85'
Замена
Е. Луценко
️️️️
М. Терентьев
Замена
А. Садыков
️️️️
Н. Иванников
69'
Желтая карточка
Н. Иванников
65'
61'
ГОЛ! 1:2!
Р. Мухаметшин
50'
Желтая карточка
А. Бобер
45'
Желтая карточка
М. Перендиа
Красная карточка
А. Хазов
45'
35'
ГОЛ! 1:1!
А. Бобер
Желтая карточка
В. Парняков
28'
12'
Желтая карточка
В. Пономарев
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Друзин
6'
4'
Желтая карточка
В. Божович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
31
Виталий Астахов
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
88
Ирек Ганиев
ЛЗ
26
Фарход Васиев
ЛЗ
10
Владимир Парняков
ЦЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
23
Сергей Бреев
ЦП
30
Алексей Друзин
ЦП
7
Николай Иванников
ЦП
87
Никита Саталкин
АП
16
Антон Хазов
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Мордовия
1
Антон Коченков
ВР
12
Владимир Божович
ЛЗ
37
Максим Терентьев
ЦЗ
35
Акакий Хубутия
ЦЗ
19
Владимир Пономарев
ЦЗ
40
Милан Перендиа
ЦЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
2
Александр Димидко
ЦП
8
Антон Бобер
ПП
88
Алексей Иванов
ПП
93
Михаил Маркин
ЦФ
Главный тренер
Юрий Максимов
Оренбург
73
Дмитрий Чванов
ВР
6
Айзат Садыков
ЦЗ
99
Сергей Черноусов
ЦП
13
Алексей Шляпкин
ЦП
25
Зураби Арзиани
ЦП
25
Раиль Зарипов
ЦФ
4
Драгомир Вукобратович
ЦФ
Мордовия
98
Дмитрий Абакумов
ВР
11
Александр Строков
ЦЗ
22
Максим Будников
ЦЗ
34
Игорь Крутов
ЦП
16
Александр Суворов
ЦП
27
Вадим Гаглоев
ЦП
48
Евгений Луценко
ЦФ
3-2-3-1-1
31
Астахов
88
Ганиев
10
Парняков
58
Ойеволе
26
Васиев
2
Полуяхтов
23
Бреев
30
Друзин
7
Иванников
87
Саталкин
16
Хазов
3-2-4-1
1
Коченков
35
Хубутия
19
Пономарев
40
Перендиа
37
Терентьев
12
Божович
88
Иванов
8
Бобер
2
Димидко
9
Мухаметшин
93
Маркин
7
Иванников
6
Садыков
6
Садыков
7
Иванников
93
Маркин
34
Крутов
34
Крутов
93
Маркин
37
Терентьев
48
Луценко
48
Луценко
37
Терентьев
Остались в запасе
Оренбург
Мордовия
99
Сергей Черноусов
ЦП
25
Раиль Зарипов
ЦФ
73
Дмитрий Чванов
ВР
13
Алексей Шляпкин
ЦП
25
Зураби Арзиани
ЦП
4
Драгомир Вукобратович
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
11
Александр Строков
ЦЗ
98
Дмитрий Абакумов
ВР
22
Максим Будников
ЦЗ
16
Александр Суворов
ЦП
27
Вадим Гаглоев
ЦП
Главный тренер
Юрий Максимов
Остались в запасе
99
Сергей Черноусов
ЦП
25
Раиль Зарипов
ЦФ
73
Дмитрий Чванов
ВР
13
Алексей Шляпкин
ЦП
25
Зураби Арзиани
ЦП
4
Драгомир Вукобратович
ЦФ
Остались в запасе
11
Александр Строков
ЦЗ
98
Дмитрий Абакумов
ВР
22
Максим Будников
ЦЗ
16
Александр Суворов
ЦП
27
Вадим Гаглоев
ЦП
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Главный тренер
Юрий Максимов
Статистика матча Оренбург - Мордовия
2
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Родина
2 : 2
19.10.2026
Оренбург
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Москалев
(Воронеж)
Стадион:
Газовик
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