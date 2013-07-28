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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Оренбург - Арсенал
Оренбург - Арсенал: обзор матча 28 июля 2013
Оренбург
28.07.2013, воскресенье, 17:00
Россия. ФНЛ, 5 тур
2 : 2
Завершен
Арсенал
35'
А. Кобялко (П)
62'
А. Друзин
68'
А. Лях
90'
Р. Тимохин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Оренбург - Арсенал
90'
ГОЛ! 2:2!
Р. Тимохин
Замена
Д. Вукобратович
️️️️
С. Бреев
84'
Замена
С. Турсунов
️️️️
Ф. Васиев
82'
71'
Замена
Р. Тимохин
️️️️
Е. Савин
71'
Замена
С. Маслов
️️️️
А. Кутьин
69'
Замена
П. Сергеев
️️️️
Д. Смирнов
68'
ГОЛ! 2:1!
А. Лях
Замена
В. Полуяхтов
️️️️
О. Кожанов
66'
Замена
З. Арзиани
️️️️
А. Хазов
66'
ГОЛ! 2:0!
А. Друзин
62'
39'
Желтая карточка
Д. Смирнов
39'
Желтая карточка
А. Лях
Желтая карточка
О. Кожанов
39'
35'
Желтая карточка
А. Макаренко
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Кобялко
35'
9'
Желтая карточка
М. Кашчелан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
77
Артем Москвин
ВР
26
Фарход Васиев
ЛЗ
15
Дмитрий Андреев
ЦЗ
10
Владимир Парняков
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
30
Алексей Друзин
ЦП
3
Камалутдин Ахмедов
ЦП
23
Сергей Бреев
ЦП
22
Антон Кобялко
ЦФ
16
Антон Хазов
ЦФ
20
Олег Кожанов
ЦФ
Главный тренер
Ильдар Ахметзянов
Арсенал
1
Александр Филимонов
ВР
71
Александр Денисов
ЦЗ
14
Иван Лозенков
ЦЗ
22
Иван Ершов
ПЗ
27
Сергей Игнатьев
ЛП
18
Младен Кашчелан
ОП
90
Андрей Лях
ОП
24
Дмитрий Смирнов
ЦП
8
Александр Макаренко
ЦП
48
Александр Кутьин
ЦФ
99
Евгений Савин
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Оренбург
73
Дмитрий Чванов
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
25
Зураби Арзиани
ЦП
3
Артем Воронкин
ЦП
17
Санжар Турсунов
АП
87
Никита Саталкин
АП
4
Драгомир Вукобратович
ЦФ
Арсенал
30
Максим Кликин
ВР
18
Сергей Сухарев
ЦЗ
23
Игорь Калешин
ЦЗ
20
Павел Сергеев
ЦП
15
Виталий Орлов
ЦП
45
Ринат Тимохин
ЦФ
14
Сергей Маслов
ЦФ
4-3-3
77
Москвин
26
Васиев
15
Андреев
10
Парняков
12
Малых
30
Друзин
3
Ахмедов
23
Бреев
20
Кожанов
16
Хазов
22
Кобялко
3-2-3-2
1
Филимонов
22
Ершов
14
Лозенков
71
Денисов
18
Кашчелан
90
Лях
24
Смирнов
8
Макаренко
27
Игнатьев
99
Савин
48
Кутьин
20
Кожанов
2
Полуяхтов
2
Полуяхтов
20
Кожанов
16
Хазов
25
Арзиани
25
Арзиани
16
Хазов
26
Васиев
17
Турсунов
17
Турсунов
26
Васиев
23
Бреев
4
Вукобратович
4
Вукобратович
23
Бреев
99
Савин
45
Тимохин
45
Тимохин
99
Савин
24
Смирнов
20
Сергеев
20
Сергеев
24
Смирнов
48
Кутьин
14
Маслов
14
Маслов
48
Кутьин
Остались в запасе
Оренбург
Арсенал
73
Дмитрий Чванов
ВР
3
Артем Воронкин
ЦП
87
Никита Саталкин
АП
Главный тренер
Ильдар Ахметзянов
15
Виталий Орлов
ЦП
30
Максим Кликин
ВР
18
Сергей Сухарев
ЦЗ
23
Игорь Калешин
ЦЗ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Остались в запасе
73
Дмитрий Чванов
ВР
3
Артем Воронкин
ЦП
87
Никита Саталкин
АП
Остались в запасе
15
Виталий Орлов
ЦП
30
Максим Кликин
ВР
18
Сергей Сухарев
ЦЗ
23
Игорь Калешин
ЦЗ
Главный тренер
Ильдар Ахметзянов
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Статистика матча Оренбург - Арсенал
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Родина
2 : 2
19.10.2026
Оренбург
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
- : -
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Енисей
3 : 1
16.09.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Турбин
(Дмитров)
Стадион:
Газовик
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