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Сантьяго Джентилетти
Статистика
Сантьяго Джентилетти - статистика
Завершил карьеру
9 января 1985 (41), Годекен
#19 | Защитник
182 см | 77 кг
Аргентина | Италия
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Статистика по турнирам
Испания. Сегунда 2018/2019
Италия. Кубок 2017/2018
Италия. Серия А 2017/2018
Италия. Кубок 2016/2017
Италия. Серия А 2016/2017
Италия. Серия А 2015/2016
Лига Европы 2015/2016
Лига чемпионов 2015/2016
Суперкубок Италии 2015
Италия. Кубок 2014/2015
Италия. Серия А 2014/2015
Франция. Лига 1 2011/2012
Команда
И
Г
П
Ж
К
Дженоа
2
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 23 тур
Лацио
1 : 2
05.02.2018
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Ювентус
1 : 0
22.01.2018
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Дженоа
1 : 0
06.01.2018
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Дженоа
1 : 0
23.12.2017
Беневенто
Был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Фиорентина
0 : 0
17.12.2017
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Дженоа
1 : 2
12.12.2017
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Верона
0 : 1
04.12.2017
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Дженоа
1 : 1
26.11.2017
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Кротоне
0 : 1
19.11.2017
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Дженоа
0 : 2
04.11.2017
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
СПАЛ
1 : 0
29.10.2017
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Дженоа
2 : 3
25.10.2017
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
0 : 0
22.10.2017
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
2 : 3
15.10.2017
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Дженоа
0 : 1
30.09.2017
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Интер
1 : 0
24.09.2017
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Дженоа
1 : 1
20.09.2017
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Дженоа
2 : 3
17.09.2017
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Удинезе
1 : 0
10.09.2017
Дженоа
1' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
Дженоа
2 : 4
26.08.2017
Ювентус
1' - 90'
13'
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