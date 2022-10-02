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    Максим Белый - статистика

    #29 | Защитник
    Имя Максим
    Отчество Игоревич
    Фамилия Белый
    Команда Черноморец
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 21 июня 1990 (32 года)
    Рост 184
    Вес 76
    Стоимость:
    € 200
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 Был в запасе Верес 1:3 Черноморец Украина. Премьер-лига, 16 тур
    Статистика по турнирам
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