Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Максим Белый - статистика

Завершил карьеру
21 июня 1990 (36)
#29 | Защитник
184 см | 76 кг
Украина
Статистика Новости Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Черноморец
5
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Металлист
0 : 3
04.06.2023
Черноморец
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Черноморец
1 : 3
29.05.2023
Рух
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Черноморец
0 : 1
20.05.2023
Минай
28' - 90'
Украина. Премьер-лига, 25 тур
Черноморец
1 : 2
07.05.2023
Днепр-1
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 24 тур
Черноморец
3 : 0
03.05.2023
Колос
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 23 тур
Заря
3 : 1
29.04.2023
Черноморец
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 21 тур
Черноморец
0 : 1
16.04.2023
Ворскла
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 19 тур
Черноморец
2 : 2
02.04.2023
Шахтер
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Черноморец
1 : 1
11.03.2023
Харьков
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Верес
1 : 3
04.03.2023
Черноморец
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Рух
2 : 2
07.12.2022
Черноморец
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Черноморец
0 : 1
02.12.2022
Кривбасс
1' - 79'
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Черноморец
2 : 0
14.11.2022
Львов
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Черноморец
0 : 3
06.11.2022
Динамо К
1' - 90'
88'
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Днепр-1
1 : 0
30.10.2022
Черноморец
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 6 тур
Ворскла
2 : 1
08.10.2022
Черноморец
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 5 тур
Черноморец
1 : 2
02.10.2022
Александрия
Был в запасе
Главные новости
Канчельскис назвал причину завершения карьеры Дзюбы
16:16
Абаскаль ответил, готов ли он возглавить «Родину»
15:31
ЦСКА раскрыл еще пять участников прощального матча Вагнера Лава
15:15
Шнякин – о первой тренерской отставке в РПЛ: «Улыбчивый мужик за пару месяцев был морально избит»
15:00
3
Стало известно, почему звезды сборной Нигерии пропустят матч с Россией
14:51
6
Реакция Орлова на три ничьи «Краснодара» подряд
14:29
4
В «Родине» объяснили увольнение Диаса
13:30
4
Реакция Мостового на увольнение Диаса из «Родины»
13:13
4
ЦСКА готов продать Кисляка за 40-50 миллионов
13:07
9
ФотоВ РПЛ случилась первая тренерская отставка
12:42
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+