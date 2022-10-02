Максим Белый - статистика
#29 | Защитник
|Имя
|Максим
|Отчество
|Игоревич
|Фамилия
|Белый
|Команда
|Черноморец
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|21 июня 1990 (32 года)
|Рост
|184
|Вес
|76
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Максим
|Отчество
|Игоревич
|Фамилия
|Белый
|Команда
|Черноморец
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|21 июня 1990 (32 года)
|Рост
|184
|Вес
|76
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|Был в запасе
|Верес
|1:3
|Черноморец
|Украина. Премьер-лига, 16 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Черноморец
|4
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|Был в запасе
|Верес (Ривне)
|1:3
|Черноморец (Одесса)
|07.12.2022
|Был в запасе
|Рух (Львов)
|2:2
|Черноморец (Одесса)
|02.12.2022
|1' -79'
|Черноморец (Одесса)
|0:1
|Кривбасс (Кривой Рог)
|14.11.2022
|1' -90'
|Черноморец (Одесса)
|2:0
|Львов (Львов)
|10.11.2022
|75' -90'
|Минай (Минай)
|0:1
|Черноморец (Одесса)
|06.11.2022
|1' -90'
|Черноморец (Одесса)
|0:3
|Динамо (Киев)
|88'
|30.10.2022
|Был в запасе
|Днепр-1 (Днепр)
|1:0
|Черноморец (Одесса)
|08.10.2022
|Был в запасе
|Ворскла (Полтава)
|2:1
|Черноморец (Одесса)
|02.10.2022
|Был в запасе
|Черноморец (Одесса)
|1:2
|Александрия (Александрия)