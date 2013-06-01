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Мануэль Лусена
Статистика
Мануэль Лусена - статистика
Завершил карьеру
18 ноября 1982 (43)
#18 | Защитник
Испания
Статистика
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2012/2013
Испания. Примера 2011/2012
Команда
И
Г
П
Ж
К
Гранада
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Гранада
2 : 0
01.06.2013
Хетафе
1' - 90'
Испания. Примера, 33 тур
Эспаньол
0 : 1
28.04.2013
Гранада
Был в запасе
Испания. Примера, 32 тур
Гранада
1 : 1
20.04.2013
Вальядолид
Был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Атлетик
1 : 0
01.04.2013
Гранада
Был в запасе
Испания. Примера, 28 тур
Гранада
1 : 1
17.03.2013
Леванте
Был в запасе
Испания. Примера, 27 тур
Сарагоса
0 : 0
11.03.2013
Гранада
Был в запасе
Испания. Примера, 21 тур
Севилья
3 : 0
29.01.2013
Гранада
Был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Хетафе
2 : 2
14.01.2013
Гранада
Был в запасе
Испания. Примера, 15 тур
Малага
4 : 0
08.12.2012
Гранада
Был в запасе
Испания. Примера, 14 тур
Гранада
0 : 0
02.12.2012
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 13 тур
Вальядолид
1 : 0
24.11.2012
Гранада
Был в запасе
Испания. Примера, 10 тур
Гранада
1 : 2
04.11.2012
Атлетик
Был в запасе
Испания. Примера, 9 тур
Леванте
3 : 1
28.10.2012
Гранада
Был в запасе
Испания. Примера, 8 тур
Гранада
1 : 2
21.10.2012
Сарагоса
Был в запасе
Испания. Примера, 7 тур
Мальорка
1 : 2
07.10.2012
Гранада
Был в запасе
Испания. Примера, 2 тур
Гранада
1 : 1
26.08.2012
Севилья
Был в запасе
Испания. Примера, 1 тур
Райо Вальекано
1 : 0
20.08.2012
Гранада
1' - 90'
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