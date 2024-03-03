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Лукас Рупп
Статистика
Лукас Рупп - статистика
Завершил карьеру
8 января 1991 (35), Хайдельберг
#10 | Полузащитник
178 см | 64 кг
Германия
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Статистика по турнирам
Греция. Суперлига 2023/2024
Лига конференций 2023/2024
Греция. Суперлига 2022/2023
Англия. Кубок 2021/2022
Англия. Кубок лиги 2021/2022
Англия. Премьер-лига 2021/2022
Англия. Кубок 2020/2021
Англия. Чемпионшип 2020/2021
Англия. Кубок 2019/2020
Англия. Премьер-лига 2019/2020
Германия. Бундеслига 2019/2020
Германия. Бундеслига 2017/2018
Германия. Кубок 2017/2018
Лига Европы 2017/2018
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Германия. Бундеслига 2016/2017
Германия. Кубок 2016/2017
Германия. Бундеслига 2015/2016
Германия. Кубок 2015/2016
Германия. Бундеслига 2014/2015
Германия. Бундеслига 2013/2014
Германия. Бундеслига 2012/2013
Лига Европы 2012/2013
Германия. Бундеслига 2011/2012
Команда
И
Г
П
Ж
К
Арис
7
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Греция. Суперлига, 26 тур
Арис
3 : 3
03.03.2024
АЕК
68' - 90'
Греция. Суперлига, 21 тур
Пансерраикос
1 : 1
03.02.2024
Арис
Был в запасе
Греция. Суперлига, 16 тур
Астерас
3 : 2
03.01.2024
Арис
83' - 90'
Греция. Суперлига, 15 тур
Арис
2 : 1
20.12.2023
ПАС Ламия
67' - 90'
Греция. Суперлига, 14 тур
Арис
1 : 0
17.12.2023
ОФИ
Был в запасе
Греция. Суперлига, 4 тур
ПАОК
0 : 0
17.09.2023
Арис
1' - 68'
Греция. Суперлига, 3 тур
Арис
3 : 2
03.09.2023
Астерас
1' - 76'
Греция. Суперлига, 2 тур
ПАС Ламия
1 : 0
27.08.2023
Арис
1' - 75'
Греция. Суперлига, 1 тур
ОФИ
3 : 2
20.08.2023
Арис
1' - 80'
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