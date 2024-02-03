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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Пансерраикос - Арис
Пансерраикос - Арис: обзор матча 03 февраля 2024
Пансерраикос
03.02.2024, суббота, 20:30
Греция. Суперлига, 21 тур
1 : 1
Завершен
Арис
52'
Л. Морон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Пансерраикос - Арис
Замена
K. Woolery
️️️️
П. Делигианнидис
90'
+4
82'
Замена
Л. Роуз
️️️️
Ф. Велес
82'
Замена
А. Самора
️️️️
К. Саверио
82'
Замена
G. Fetfatzidis
️️️️
Н. Джурасек
72'
Желтая карточка
М. Монтойя
Замена
A. Oikonomou
️️️️
П. Стайкос
72'
Замена
M. Sofianos
️️️️
К. Пилеас
72'
Желтая карточка
П. Делигианнидис
56'
52'
ГОЛ! 0:1!
Л. Морон
Желтая карточка
И. Уедраого
49'
Желтая карточка
П. Стайкос
37'
Желтая карточка
К. Тимианис
35'
33'
Желтая карточка
М. Одубайо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пансерраикос
1
Адриан Чован
ВР
17
Костас Пилеас
ЛЗ
64
Панайотис Делигианнидис
ЦЗ
31
Эмиль Бергстрем
ЦЗ
27
Дамил Данкерлуи
ПЗ
22
Исмаила Уедраого
ОП
7
Амр Варда
ЦП
26
Пахалис Стайкос
ЦП
10
Матиас Томас
АП
7
Хефте Бетанкор
ЦФ
8
Константинос Тимианис
ЦФ
Главный тренер
Пабло Гарсия
Арис
1
Julián Cuesta
(К)
ВР
4
Фран Велес
ЦЗ
14
Якуб Брабец
ЦЗ
28
Мозес Одубайо
ПЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
19
Кике Саверио
ЛВ
30
Невен Джурасек
ОП
16
Владимир Дарида
ЦП
4
Биргер Верстате
ЦП
80
Лорен Морон
ЦФ
93
Магомед-Шапи Сулейманов
РФ
Главный тренер
Апостолос Манциос
Пансерраикос
3
S. Petavrakis
ЦЗ
6
Angelos Oikonomou
ЦП
18
Зисис Хацистравос
АП
11
Саввас Мургос
ПВ
5
Nikolaos Gkotzamanidis
ЦФ
13
Panagiotis Katsikas
ЦФ
41
Kaiyne Woolery
ЦФ
21
Marios Sofianos
ЦФ
14
Kosta Aleksić
ЦФ
Арис
1
Лефтерис Хутесиотис
ВР
26
Франко Феррари
ЛЗ
31
Линдсей Роуз
ЦЗ
18
Валентино Фатторе
ПЗ
19
Джуисон Беннетт
ЛВ
10
Альваро Самора
ЛВ
10
Giannis Fetfatzidis
ЦП
14
Рубен Пардо
ЦП
10
Лукас Рупп
ЦП
4-1-2-1-2
1
Чован
17
Пилеас
64
Делигианнидис
31
Бергстрем
27
Данкерлуи
22
Уедраого
7
Варда
26
Стайкос
10
Томас
8
Тимианис
7
Бетанкор
4-1-2-1-2
1
33
Монтойя
4
Фран Велес
14
Брабец
28
Одубайо
30
Джурасек
16
Дарида
4
Верстате
19
Саверио
93
Сулейманов
80
Морон
26
Стайкос
6
6
26
Стайкос
64
Делигианнидис
41
41
64
Делигианнидис
17
Пилеас
21
21
17
Пилеас
4
Фран Велес
31
Роуз
31
Роуз
4
Фран Велес
30
Джурасек
10
10
30
Джурасек
19
Саверио
10
Самора
10
Самора
19
Саверио
Остались в запасе
Пансерраикос
Арис
3
S. Petavrakis
ЦЗ
18
Зисис Хацистравос
АП
11
Саввас Мургос
ПВ
5
Nikolaos Gkotzamanidis
ЦФ
13
Panagiotis Katsikas
ЦФ
14
Kosta Aleksić
ЦФ
Главный тренер
Пабло Гарсия
1
Лефтерис Хутесиотис
ВР
26
Франко Феррари
ЛЗ
18
Валентино Фатторе
ПЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
10
Лукас Рупп
ЦП
19
Джуисон Беннетт
ЛВ
Главный тренер
Апостолос Манциос
Остались в запасе
3
S. Petavrakis
ЦЗ
18
Зисис Хацистравос
АП
11
Саввас Мургос
ПВ
5
Nikolaos Gkotzamanidis
ЦФ
13
Panagiotis Katsikas
ЦФ
14
Kosta Aleksić
ЦФ
Остались в запасе
1
Лефтерис Хутесиотис
ВР
26
Франко Феррари
ЛЗ
18
Валентино Фатторе
ПЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
10
Лукас Рупп
ЦП
19
Джуисон Беннетт
ЛВ
Главный тренер
Пабло Гарсия
Главный тренер
Апостолос Манциос
Статистика матча Пансерраикос - Арис
4
2
Всего ударов по воротам
12
9
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
4
0
Нарушения
17
14
Офсайды
0
1
Количество передач
388
483
Сейвы
4
6
Точность передач %
79
78
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
0
2
Удары из пределов штрафной
8
3
Удары из-за пределов штрафной
4
6
Матчи команд
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 10 тур
Атромитос
6 : 0
21.05.2026
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 9 тур
Пансерраикос
1 : 1
16.05.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 8 тур
Астерас
1 : 0
12.05.2026
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 7 тур
Пансерраикос
1 : 2
09.05.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 6 тур
Пансерраикос
1 : 1
02.05.2026
Ларисса
Арис
Греция. Суперлига, 12 тур
Арис
- : -
29.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 1
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Левадиакос
3 : 0
01.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 7 тур
Кифисиас
1 : 2
18.10.2026
Арис
Информация о матче
Главный судья:
Атанасиос Цилос
(Лариса)
Стадион:
Серрес Муниципаль
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