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Алексей Кувшинов
Статистика
Алексей Кувшинов - статистика
Завершил карьеру
25 января 1992 (34)
#12 | Полузащитник
177 см | 65 кг
Россия
Статистика
Статистика по турнирам
Россия. ФНЛ 2016/2017
Россия. Второй дивизион. Зона Восток 2015/2016
Россия. ФНЛ 2015/2016
Команда
И
Г
П
Ж
К
Cибирь
4
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 31 тур
Енисей
3 : 2
12.04.2017
Cибирь
87' - 90'
Россия. ФНЛ, 30 тур
Cибирь
1 : 2
08.04.2017
Тюмень
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 29 тур
Шинник
3 : 0
01.04.2017
Cибирь
84' - 90'
Россия. ФНЛ, 28 тур
Cибирь
1 : 0
26.03.2017
Сокол
82' - 90'
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
2 : 0
19.03.2017
Cибирь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 22 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
13.11.2016
Cибирь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 20 тур
Тосно
3 : 0
05.11.2016
Cибирь
39' - 90'
Россия. ФНЛ, 19 тур
Cибирь
0 : 0
30.10.2016
Луч
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 8 тур
Кубань (ЛФЛ)
1 : 1
17.08.2016
Cибирь
Был в запасе
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