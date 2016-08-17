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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Кубань (ЛФЛ) - Cибирь
Кубань (ЛФЛ) - Cибирь: обзор матча 17 августа 2016
Кубань (ЛФЛ)
17.08.2016, среда, 19:00
Россия. ФНЛ, 8 тур
1 : 1
Завершен
Cибирь
40'
М. Житнев
42'
М. Вотинов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кубань (ЛФЛ) - Cибирь
90'
+2
Желтая карточка
М. Вотинов
90'
+1
Замена
В. Азаров
️️️️
Е. Чеботару
Желтая карточка
С. Бендзь
86'
Замена
М. Майрович
️️️️
В. Ильин
82'
81'
Замена
Р. Беляев
️️️️
М. Андреев
65'
Замена
А. Кушнирук
️️️️
Е. Качан
Замена
А. Хубулов
️️️️
О. Алейник
62'
Замена
Р. Концедалов
️️️️
А. Байрыев
62'
Пенальти не реализован!
В. Ильин
52'
42'
ГОЛ! 1:1!
М. Вотинов
ГОЛ! 1:0!
М. Житнев
40'
19'
Замена
И. Трунин
️️️️
Н. Цыган
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань (ЛФЛ)
39
Евгений Фролов
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
28
Азат Байрыев
ЦЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
34
Олег Алейник
ЛП
99
Максим Житнев
ЦП
88
Мозес Олоя
ПП
13
Владимир Обухов
ЦФ
98
Владимир Ильин
ЦФ
Cибирь
22
Николай Цыган
ВР
4
Томаш Выходил
ЦЗ
3
Максим Плопа
ЦЗ
80
Евгений Качан
ЦЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
5
Алексей Гладышев
ЛП
37
Евгений Чеботару
ЦП
47
Никита Глушков
ЦП
77
Максим Андреев
АП
4
Гуджа Рухаиа
ПП
45
Максим Вотинов
ЦФ
Кубань (ЛФЛ)
99
Юрий Дюпин
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
8
Денис Якуба
ОП
11
Роман Концедалов
ЦП
88
Арсен Хубулов
ПП
52
Владимир Лобкарев
ПВ
10
Максим Майрович
ЦФ
Cибирь
25
Илья Трунин
ВР
5
Антон Кушнирук
ЦЗ
12
Алексей Кувшинов
ЦП
90
Никита Безлихотнов
ПВ
99
Владимир Азаров
ЦФ
7
Эдуард Богданов
ЦФ
7
Роман Беляев
ЦФ
3-2-3-2
39
Фролов
28
Байрыев
5
Армаш
26
Бендзь
33
Гапон
31
Зотов
34
Алейник
99
Житнев
88
Олоя
98
Ильин
13
Обухов
4-4-1-1
22
Цыган
28
Магаль
3
Плопа
80
Качан
4
Выходил
4
Рухаиа
37
Чеботару
47
Глушков
5
Гладышев
77
Андреев
45
Вотинов
28
Байрыев
11
Концедалов
11
Концедалов
28
Байрыев
34
Алейник
88
Хубулов
88
Хубулов
34
Алейник
98
Ильин
10
Майрович
10
Майрович
98
Ильин
80
Качан
5
Кушнирук
5
Кушнирук
80
Качан
37
Чеботару
99
Азаров
99
Азаров
37
Чеботару
22
Цыган
25
Трунин
25
Трунин
22
Цыган
77
Андреев
7
Беляев
7
Беляев
77
Андреев
Остались в запасе
Кубань (ЛФЛ)
Cибирь
52
Владимир Лобкарев
ПВ
99
Юрий Дюпин
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
8
Денис Якуба
ОП
90
Никита Безлихотнов
ПВ
12
Алексей Кувшинов
ЦП
7
Эдуард Богданов
ЦФ
Остались в запасе
52
Владимир Лобкарев
ПВ
99
Юрий Дюпин
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
8
Денис Якуба
ОП
Остались в запасе
90
Никита Безлихотнов
ПВ
12
Алексей Кувшинов
ЦП
7
Эдуард Богданов
ЦФ
Статистика матча Кубань (ЛФЛ) - Cибирь
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Информация о матче
Главный судья:
Станислав Васильев
(Ижевск)
Стадион:
Кубань
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Кубань (ЛФЛ)
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