Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Тосно - Cибирь
Тосно - Cибирь: обзор матча 05 ноября 2016
Тосно
05.11.2016, суббота, 15:00
Россия. ФНЛ, 20 тур
3 : 0
Завершен
Cибирь
52'
М. Палиенко
80'
Г. Чиркин
88'
В. Галиулин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тосно - Cибирь
ГОЛ! 3:0!
В. Галиулин
88'
Замена
Д. Богаев
️️️️
М. Палиенко
85'
ГОЛ! 2:0!
Г. Чиркин
80'
73'
Замена
Н. Глушков
️️️️
Г. Рухаиа
Замена
Р. Мухаметшин
️️️️
А. Заболотный
69'
Замена
В. Галиулин
️️️️
П. Киреенко
59'
Замена
А. Кутьин
️️️️
А. Милевский
58'
ГОЛ! 1:0!
М. Палиенко
52'
46'
Замена
Р. Беляев
️️️️
А. Овсепян
39'
Замена
А. Кувшинов
️️️️
В. Азаров
23'
Желтая карточка
А. Кушнирук
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тосно
25
Артур Нигматуллин
ВР
20
Раде Дугалич
ЦЗ
18
Сергей Сухарев
ЦЗ
25
Андрей Буйволов
ЦЗ
57
Руслан Абазов
ПЗ
13
Павел Киреенко
ЛВ
18
Младен Кашчелан
ОП
8
Григорий Чиркин
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
0
Артем Милевский
ЦФ
91
Антон Заболотный
ЦФ
Cибирь
22
Николай Цыган
ВР
5
Антон Кушнирук
ЦЗ
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
80
Евгений Качан
ЦЗ
5
Алексей Гладышев
ЛП
95
Араик Овсепян
ЦП
8
Александр Макаренко
ЦП
77
Максим Андреев
АП
4
Гуджа Рухаиа
ПП
99
Владимир Азаров
ЦФ
45
Максим Вотинов
ЦФ
Тосно
1
Эдуард Байчора
ВР
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
23
Станислав Причиненко
ЛП
88
Дмитрий Богаев
ЦП
48
Александр Кутьин
ЦФ
Cибирь
25
Илья Трунин
ВР
4
Томаш Выходил
ЦЗ
12
Алексей Кувшинов
ЦП
47
Никита Глушков
ЦП
7
Роман Беляев
ЦФ
4-1-1-2-2
25
Нигматуллин
20
Дугалич
18
Сухарев
25
Буйволов
57
Абазов
18
Кашчелан
8
Чиркин
13
Киреенко
99
Палиенко
91
Заболотный
0
Милевский
3-4-1-2
22
Цыган
5
Кушнирук
29
Мищенко
80
Качан
4
Рухаиа
95
Овсепян
8
Макаренко
5
Гладышев
77
Андреев
45
Вотинов
99
Азаров
13
Киреенко
21
Галиулин
21
Галиулин
13
Киреенко
91
Заболотный
9
Мухаметшин
9
Мухаметшин
91
Заболотный
99
Палиенко
88
Богаев
88
Богаев
99
Палиенко
0
Милевский
48
Кутьин
48
Кутьин
0
Милевский
99
Азаров
12
Кувшинов
12
Кувшинов
99
Азаров
4
Рухаиа
47
Глушков
47
Глушков
4
Рухаиа
95
Овсепян
7
Беляев
7
Беляев
95
Овсепян
Остались в запасе
Тосно
Cибирь
1
Эдуард Байчора
ВР
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
23
Станислав Причиненко
ЛП
25
Илья Трунин
ВР
4
Томаш Выходил
ЦЗ
Остались в запасе
1
Эдуард Байчора
ВР
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
23
Станислав Причиненко
ЛП
Остались в запасе
25
Илья Трунин
ВР
4
Томаш Выходил
ЦЗ
Статистика матча Тосно - Cибирь
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Тосно
Россия. Кубок, 1/16 финала
Тосно
0 : 0
12.08.2026
Череповец
Россия. Кубок, 1/32 финала
Кировец-Восхождение
0 : 3
29.07.2026
Тосно
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Уфа
5 : 0
13.05.2018
Тосно
Россия. Кубок, Финал
Тосно
2 : 1
09.05.2018
Авангард
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Тосно
1 : 2
05.05.2018
Динамо
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Информация о матче
Главный судья:
Тимур Арсланбеков
(Москва)
Стадион:
Электрон
Новости команд
Все
Тосно
Cибирь
«Тосно» – «Череповец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 августа 2026
12 августа
«Тосно» – «Череповец»: кто победит в матче 2-го раунда FONBET Кубка России 2026/2027
11 августа
«Кировец-Восхождение» – «Тосно»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 июля 2026
29 июля
«Кировец» – «Тосно»: кто победит в матче первого раунда Кубка России 2026/2027
28 июля
«Анжи» и «Тосно» вернулись в число участников Кубка России
19 июня
4
«Тосно» – «Череповец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 августа 2026
12 августа
«Тосно» – «Череповец»: кто победит в матче 2-го раунда FONBET Кубка России 2026/2027
11 августа
«Кировец-Восхождение» – «Тосно»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 июля 2026
29 июля
«Кировец» – «Тосно»: кто победит в матче первого раунда Кубка России 2026/2027
28 июля
«Анжи» и «Тосно» вернулись в число участников Кубка России
19 июня
4
«Не сошлись в ценнике». Левандовски в 2007 году мог перейти в «Сибирь»
2022.06.21 16:34
3
Фаната «Сибири» посадили на 8,5 лет за убийство болельщика «Енисея». Его мать уверена, что виновен другой
2019.08.13 13:29
2
ФНЛ. «Нижний Новгород» победил «Мордовию» и сыграет в стыковых матчах за выход в РПЛ
2019.05.25 16:58
4
ФНЛ. «Тамбов» и «Спартак-2» сыграли вничью, «Сочи» победил «Томь»
2019.04.28 16:58
1
ФНЛ. «Сочи» победил «Луч» и приблизился к «Тамбову» на расстояние одного очка
2019.04.24 17:59
4
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+