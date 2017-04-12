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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Енисей - Cибирь
Енисей - Cибирь: обзор матча 12 апреля 2017
Енисей
12.04.2017, среда, 15:30
Россия. ФНЛ, 31 тур
3 : 2
Завершен
Cибирь
22'
А. Харитонов
60'
С. Самодин
75'
Н. Чичерин
28'
Е. Чеботару
38'
Р. Беляев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Енисей - Cибирь
87'
Замена
А. Кувшинов
️️️️
А. Гладышев
Замена
П. Тен
️️️️
А. Алиев
86'
Желтая карточка
М. Васильев
78'
Замена
М. Семакин
️️️️
И. Гультяев
76'
ГОЛ! 3:2!
Н. Чичерин
75'
Замена
Е. Иванов
️️️️
А. Козлов
65'
ГОЛ! 2:2!
С. Самодин
60'
59'
Замена
М. Вотинов
️️️️
М. Андреев
Замена
Н. Чернов
️️️️
А. Харитонов
46'
38'
ГОЛ! 1:2!
Р. Беляев
28'
ГОЛ! 1:1!
Е. Чеботару
ГОЛ! 1:0!
А. Харитонов
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей
1
Михаил Опарин
ВР
2
Валерий Кичин
ЛЗ
23
Максим Васильев
ЦЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
83
Александр Харитонов
ЛП
64
Олег Ланин
ОП
33
Владимирс Камеш
ЦП
10
Азер Алиев
ЦП
22
Сергей Самодин
ЦФ
32
Андрей Козлов
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Cибирь
22
Николай Цыган
ВР
44
Вячеслав Ларенц
ЛЗ
5
Антон Кушнирук
ЦЗ
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
5
Алексей Гладышев
ЛП
8
Александр Макаренко
ЦП
37
Евгений Чеботару
ЦП
77
Максим Андреев
АП
90
Никита Безлихотнов
ПВ
7
Роман Беляев
ЦФ
Енисей
31
Милое Прекович
ВР
23
Никита Чернов
ЦЗ
22
Петр Тен
ПЗ
14
Максим Семакин
ЦП
8
Егор Иванов
ЦП
44
Михаил Тихонов
ПВ
0
Артур Малоян
ЦФ
Cибирь
35
Максим Киселев
ВР
12
Алексей Кувшинов
ЦП
17
Артем Коржунов
ЦП
4
Гуджа Рухаиа
ПП
45
Максим Вотинов
ЦФ
4-1-3-2
1
Опарин
2
Кичин
35
Гультяев
23
Васильев
4
Чичерин
64
Ланин
83
Харитонов
10
Алиев
33
Камеш
32
Козлов
22
Самодин
4-3-2-1
22
Цыган
28
Магаль
5
Кушнирук
29
Мищенко
44
Ларенц
8
Макаренко
37
Чеботару
5
Гладышев
90
Безлихотнов
77
Андреев
7
Беляев
83
Харитонов
23
Чернов
23
Чернов
83
Харитонов
10
Алиев
22
Тен
22
Тен
10
Алиев
35
Гультяев
14
Семакин
14
Семакин
35
Гультяев
32
Козлов
8
Иванов
8
Иванов
32
Козлов
5
Гладышев
12
Кувшинов
12
Кувшинов
5
Гладышев
77
Андреев
45
Вотинов
45
Вотинов
77
Андреев
Остались в запасе
Енисей
Cибирь
31
Милое Прекович
ВР
44
Михаил Тихонов
ПВ
0
Артур Малоян
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
17
Артем Коржунов
ЦП
35
Максим Киселев
ВР
4
Гуджа Рухаиа
ПП
Остались в запасе
31
Милое Прекович
ВР
44
Михаил Тихонов
ПВ
0
Артур Малоян
ЦФ
Остались в запасе
17
Артем Коржунов
ЦП
35
Максим Киселев
ВР
4
Гуджа Рухаиа
ПП
Главный тренер
Андрей Тихонов
Статистика матча Енисей - Cибирь
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Кукуляк
(Калуга)
Стадион:
Центральный
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