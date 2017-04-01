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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Шинник - Cибирь
Шинник - Cибирь: обзор матча 01 апреля 2017
Шинник
01.04.2017, суббота, 16:00
Россия. ФНЛ, 29 тур
3 : 0
Завершен
Cибирь
1'
Е. Ятченко
5'
Э. Низамутдинов
69'
К. Гоцук
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шинник - Cибирь
84'
Замена
А. Кувшинов
️️️️
А. Кушнирук
Замена
Д. Белов
️️️️
Э. Низамутдинов
82'
Замена
М. Лаук
️️️️
А. Митасов
77'
Желтая карточка
Д. Дзахов
76'
73'
Желтая карточка
Г. Рухаиа
Замена
Д. Дзахов
️️️️
Р. Нетфуллин
71'
ГОЛ! 3:0!
К. Гоцук
69'
66'
Замена
Р. Беляев
️️️️
В. Азаров
Замена
И. Подоляк
️️️️
М. Земсков
66'
46'
Замена
Н. Безлихотнов
️️️️
В. Ларенц
43'
Желтая карточка
А. Макаренко
Желтая карточка
Т. Царикаев
34'
Желтая карточка
Э. Низамутдинов
31'
24'
Желтая карточка
М. Плопа
ГОЛ! 2:0!
Э. Низамутдинов
5'
ГОЛ! 1:0!
Е. Ятченко
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шинник
16
Дмитрий Яшин
ВР
15
Валерий Цховребов
ЦЗ
5
Павел Евсеев
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
97
Евгений Ятченко
ПЗ
17
Тарас Царикаев
ОП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
9
Артем Митасов
ЦП
8
Михаил Земсков
ЦФ
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Cибирь
22
Николай Цыган
ВР
44
Вячеслав Ларенц
ЛЗ
5
Антон Кушнирук
ЦЗ
3
Максим Плопа
ЦЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
37
Евгений Чеботару
ЦП
8
Александр Макаренко
ЦП
77
Максим Андреев
АП
4
Гуджа Рухаиа
ПП
99
Владимир Азаров
ЦФ
45
Максим Вотинов
ЦФ
Шинник
1
Александр Малышев
ВР
10
Максим Лаук
ЛВ
37
Владислав Ослоновский
ЦП
71
Давид Дзахов
ЦП
13
Арсен Айрапетян
АП
20
Иван Подоляк
ЦФ
95
Дмитрий Белов
ЦФ
Cибирь
25
Илья Трунин
ВР
12
Алексей Кувшинов
ЦП
97
Антон Кощеев
ЦП
90
Никита Безлихотнов
ПВ
7
Роман Беляев
ЦФ
3-3-2-2
16
Яшин
5
Евсеев
78
Чистяков
24
Гоцук
15
Цховребов
17
Царикаев
97
Ятченко
52
Нетфуллин
9
Митасов
81
Низамутдинов
8
Земсков
4-3-1-2
22
Цыган
28
Магаль
5
Кушнирук
3
Плопа
44
Ларенц
4
Рухаиа
8
Макаренко
37
Чеботару
77
Андреев
45
Вотинов
99
Азаров
9
Митасов
10
Лаук
10
Лаук
9
Митасов
8
Земсков
20
Подоляк
20
Подоляк
8
Земсков
81
Низамутдинов
95
Белов
95
Белов
81
Низамутдинов
52
Нетфуллин
71
Дзахов
71
Дзахов
52
Нетфуллин
44
Ларенц
90
Безлихотнов
90
Безлихотнов
44
Ларенц
5
Кушнирук
12
Кувшинов
12
Кувшинов
5
Кушнирук
99
Азаров
7
Беляев
7
Беляев
99
Азаров
Остались в запасе
Шинник
Cибирь
37
Владислав Ослоновский
ЦП
13
Арсен Айрапетян
АП
1
Александр Малышев
ВР
Главный тренер
Александр Побегалов
97
Антон Кощеев
ЦП
25
Илья Трунин
ВР
Остались в запасе
37
Владислав Ослоновский
ЦП
13
Арсен Айрапетян
АП
1
Александр Малышев
ВР
Остались в запасе
97
Антон Кощеев
ЦП
25
Илья Трунин
ВР
Главный тренер
Александр Побегалов
Статистика матча Шинник - Cибирь
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Информация о матче
Главный судья:
Дмитрий Недвижай
(Ставрополь)
Стадион:
Шинник
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