Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Йонас Де Рек - статистика

Завершил карьеру
20 декабря 1979 (46), Барселона
#6 | Защитник
187 см | 80 кг
Бельгия
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Аугсбург
9
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 33 тур
Боруссия М
0 : 0
28.04.2012
Аугсбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 29 тур
Бавария
2 : 1
07.04.2012
Аугсбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 28 тур
Аугсбург
2 : 1
31.03.2012
Кельн
86' - 90'
Германия. Бундеслига, 27 тур
Вердер
1 : 1
24.03.2012
Аугсбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 26 тур
Аугсбург
2 : 1
17.03.2012
Майнц
82' - 90'
Германия. Бундеслига, 25 тур
Аугсбург
0 : 0
10.03.2012
Боруссия Д
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 24 тур
Ганновер-96
2 : 2
03.03.2012
Аугсбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 23 тур
Аугсбург
3 : 0
25.02.2012
Герта
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
3 : 0
30.10.2011
Аугсбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
1 : 1
21.10.2011
Вердер
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
0 : 1
15.10.2011
Аугсбург
81' - 90'
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия Д
4 : 0
01.10.2011
Аугсбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
0 : 0
24.09.2011
Ганновер-96
83' - 90'
Германия. Бундеслига, 6 тур
Герта
2 : 2
17.09.2011
Аугсбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 5 тур
Аугсбург
1 : 4
09.09.2011
Байер
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 4 тур
Нюрнберг
1 : 0
27.08.2011
Аугсбург
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 3 тур
Аугсбург
0 : 2
20.08.2011
Хоффенхайм
1' - 90'
68'
Германия. Бундеслига, 2 тур
Кайзерслаутерн
1 : 1
14.08.2011
Аугсбург
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 1 тур
Аугсбург
2 : 2
06.08.2011
Фрайбург
1' - 90'
Главные новости
ФотоВ РПЛ случилась первая тренерская отставка
12:42
ВидеоСборная России представила новую форму
12:28
2
Агент Жиго допустил трансфер экс-спартаковца в «Зенит»
12:21
5
Видео40-летнему Халку стало плохо во время матча в Бразилии
11:26
3
«Это кромешный ад»: Генич разочаровался в клубе РПЛ
11:18
5
Симеоне назвал лучшую команду: «Играет в какой-то другой вид спорта»
10:50
Агкацев ответил, заслужил ли Сафонов награду лучшему вратарю мира
10:26
Во Франции оценили игру Сафонова с «Марселем»
09:53
3
Статистика Захаряна в матче с «Валенсией»
09:40
3
Месси вышел на второе место в истории по голам со штрафных
09:28
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+