Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Аугсбург - Майнц
Аугсбург - Майнц: обзор матча 17 марта 2012
Аугсбург
17.03.2012, суббота, 18:30
Германия. Бундеслига, 26 тур
2 : 1
Завершен
Майнц
43'
К. Чжа-Чеол
51'
С. Лангкамп
36'
С. Аллагуи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аугсбург - Майнц
+1
Желтая карточка
К. Веткло
Замена
С. Мельдерс
️️️️
Д. Байер
Желтая карточка
А. Беллингаузен
Замена
Й. Де Рек
️️️️
К. Чжа-Чеол
Желтая карточка
Х. Хосогаи
Замена
А. Иваншиц
️️️️
С. Аллагуи
Желтая карточка
Р. Забавник
Замена
М. Ндженг
️️️️
Ш. Хайн
Замена
Н. Новески
️️️️
Ю. Полански
Замена
Ю. Малли
️️️️
Н. Мюллер
ГОЛ! 2:1!
С. Лангкамп
Пас отдал
А. Беллингаузен
ГОЛ! 1:1!
К. Чжа-Чеол
Пас отдал
Т. Оэрль
ГОЛ! 0:1!
С. Аллагуи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аугсбург
1
Симон Йенцш
ВР
21
Хаджиме Хосогаи
ЛЗ
3
Джибрил Санко
ЦЗ
2
Пол Верхаг
ЦЗ
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
11
Аксель Беллингаузен
ЦП
10
Даниэль Байер
ЦП
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
16
Штефан Хайн
ЦФ
20
Торстен Оэрль
ЦФ
Главный тренер
Йос Лухукай
Майнц
28
Кристиан Веткло
ВР
8
Радослав Забавник
ЛЗ
27
Ян Кирхгофф
ЦЗ
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
19
Элкин Сото
ЦП
8
Юджен Полански
ЦП
33
Марко Калиджиури
ЦП
9
Николай Мюллер
ЦП
9
Сами Аллагуи
ЦФ
10
Мохаммед Зидан
ЦФ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Аугсбург
30
Мохамед Амзиф
ВР
6
Йонас Де Рек
ЦЗ
5
Доминик Райнхардт
ЦЗ
8
Марсель Ндженг
ЦП
8
Лоренцо Давидс
ЦП
17
Тобиас Вернер
ЦП
13
Саша Мельдерс
ЦФ
Майнц
33
Хайнц Мюллер
ВР
30
Малик Фатхи
ЦЗ
4
Николче Новески
ЦЗ
23
Андреас Иваншиц
ЦП
10
Золтан Штибер
ЦП
10
Юнус Малли
АП
19
Марио Гавранович
ЦФ
3-2-3-2
1
Йенцш
2
Верхаг
4
Лангкамп
22
Озтрзолек
21
Хосогаи
3
Санко
11
Беллингаузен
10
Байер
10
Ку Чжа-Чеол
20
Оэрль
16
Хайн
3-4-3
28
Веткло
27
Кирхгофф
26
Бунгерт
8
Забавник
8
Полански
33
Калиджиури
9
Мюллер
19
Сото
13
Чупо-Мотинг
10
Зидан
9
Аллагуи
16
Хайн
8
Ндженг
8
Ндженг
16
Хайн
10
Ку Чжа-Чеол
6
Де Рек
6
Де Рек
10
Ку Чжа-Чеол
10
Байер
13
Мельдерс
13
Мельдерс
10
Байер
8
Полански
4
Новески
4
Новески
8
Полански
9
Аллагуи
23
Иваншиц
23
Иваншиц
9
Аллагуи
9
Мюллер
10
Малли
10
Малли
9
Мюллер
Остались в запасе
Аугсбург
Майнц
5
Доминик Райнхардт
ЦЗ
30
Мохамед Амзиф
ВР
8
Лоренцо Давидс
ЦП
17
Тобиас Вернер
ЦП
Главный тренер
Йос Лухукай
33
Хайнц Мюллер
ВР
30
Малик Фатхи
ЦЗ
10
Золтан Штибер
ЦП
19
Марио Гавранович
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Остались в запасе
5
Доминик Райнхардт
ЦЗ
30
Мохамед Амзиф
ВР
8
Лоренцо Давидс
ЦП
17
Тобиас Вернер
ЦП
Остались в запасе
33
Хайнц Мюллер
ВР
30
Малик Фатхи
ЦЗ
10
Золтан Штибер
ЦП
19
Марио Гавранович
ЦФ
Главный тренер
Йос Лухукай
Главный тренер
Томас Тухель
Статистика матча Аугсбург - Майнц
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Стадион:
Аугсбург Арена
Новости команд
Все
Аугсбург
Майнц
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «РБ Лейпцига» и «Аугсбурга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Майнца» и «Баварии» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «РБ Лейпцига» и «Аугсбурга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Аугсбурга» и «Фрайбурга» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Кубок Германии: шансы «Сонненхоф Гросаспаха» и «Аугсбурга» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
«Аугсбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Майнца» и «Баварии» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Эльверсберг» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Бундеслига Германии: шансы «Эльверсберга» и «Майнца» на победу в матче 8-го тура
29 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+