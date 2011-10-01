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Бундеслига 2026/2027
Боруссия Д - Аугсбург
Боруссия Д - Аугсбург: обзор матча 01 октября 2011
Боруссия Д
01.10.2011, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 8 тур
4 : 0
Завершен
Аугсбург
30'
Р. Левандовски
45'
Р. Левандовски
75'
М. Гетце
78'
Р. Левандовски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Аугсбург
Замена
Д. Райнхардт
️️️️
Х. Хосогаи
Желтая карточка
Х. Хосогаи
Замена
К. Гросскройц
️️️️
М. Гетце
ГОЛ! 4:0!
Р. Левандовски
Пас отдал
М. Гетце
ГОЛ! 3:0!
М. Гетце
Пас отдал
Р. Левандовски
Желтая карточка
М. Гетце
Замена
С. Лангкамп
️️️️
Д. Байер
Замена
А. Да Силва
️️️️
И. Гюндоган
Замена
Л. Барриос
️️️️
Я. Блащиковски
Желтая карточка
С. Бендер
Пенальти не реализован!
Д. Санко
ГОЛ! 2:0!
Р. Левандовски
ГОЛ! 1:0!
Р. Левандовски
Пас отдал
М. Гетце
Желтая карточка
Д. Байер
Замена
Т. Вернер
️️️️
М. Де Йонг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
5
Свен Бендер
ЦЗ
15
Крис Лев
ЦЗ
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
27
Марио Гетце
АП
16
Якуб Блащиковски
ПП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Аугсбург
1
Симон Йенцш
ВР
21
Хаджиме Хосогаи
ЛЗ
71
Марсель Де Йонг
ЛЗ
3
Джибрил Санко
ЦЗ
6
Уве Мерле
ЦЗ
18
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
ЦЗ
24
Даниэль Бринкманн
ЦП
11
Аксель Беллингаузен
ЦП
10
Даниэль Байер
ЦП
8
Лоренцо Давидс
ЦП
13
Саша Мельдерс
ЦФ
Главный тренер
Йос Лухукай
Боруссия Д
22
Митчелл Лангерак
ВР
3
Невен Суботич
ЦЗ
6
Кевин Гросскройц
ЛП
5
Себастьян Кель
ОП
8
Антонио Да Силва
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
10
Лукас Барриос
ЦФ
Аугсбург
30
Мохамед Амзиф
ВР
5
Доминик Райнхардт
ЦЗ
6
Йонас Де Рек
ЦЗ
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
17
Тобиас Вернер
ЦП
3
Акакий Гогиа
ПВ
11
Нандо Рафаэль
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Вайденфеллер
15
Лев
28
Сантана
15
Хуммельс
5
Бендер
26
Пищек
20
Гюндоган
16
Блащиковски
14
Перишич
27
Гетце
9
Левандовски
3-2-4-1
1
Йенцш
3
Санко
6
Мерле
18
Кальсен-Бракер
21
Хосогаи
71
Де Йонг
11
Беллингаузен
10
Байер
8
Давидс
24
Бринкманн
13
Мельдерс
27
Гетце
6
Гросскройц
6
Гросскройц
27
Гетце
20
Гюндоган
8
Да Силва
8
Да Силва
20
Гюндоган
16
Блащиковски
10
Барриос
10
Барриос
16
Блащиковски
21
Хосогаи
5
Райнхардт
5
Райнхардт
21
Хосогаи
10
Байер
4
Лангкамп
4
Лангкамп
10
Байер
71
Де Йонг
17
Вернер
17
Вернер
71
Де Йонг
Остались в запасе
Боруссия Д
Аугсбург
22
Митчелл Лангерак
ВР
3
Невен Суботич
ЦЗ
5
Себастьян Кель
ОП
10
Синдзи Кагава
АП
Главный тренер
Юрген Клопп
6
Йонас Де Рек
ЦЗ
3
Акакий Гогиа
ПВ
11
Нандо Рафаэль
ЦФ
30
Мохамед Амзиф
ВР
Главный тренер
Йос Лухукай
Остались в запасе
22
Митчелл Лангерак
ВР
3
Невен Суботич
ЦЗ
5
Себастьян Кель
ОП
10
Синдзи Кагава
АП
Остались в запасе
6
Йонас Де Рек
ЦЗ
3
Акакий Гогиа
ПВ
11
Нандо Рафаэль
ЦФ
30
Мохамед Амзиф
ВР
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Йос Лухукай
Статистика матча Боруссия Д - Аугсбург
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Информация о матче
Стадион:
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