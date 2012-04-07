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Бундеслига 2026/2027
Бавария - Аугсбург
Бавария - Аугсбург: обзор матча 07 апреля 2012
Бавария
07.04.2012, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 29 тур
2 : 1
Завершен
Аугсбург
1'
М. Гомес
60'
М. Гомес
23'
К. Чжа-Чеол
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Аугсбург
Замена
Д. Контенто
️️️️
Ф. Рибери
+1
Замена
Ш. Хайн
️️️️
Х. Хосогаи
Замена
Т. Вернер
️️️️
М. Ндженг
ГОЛ! 2:1!
М. Гомес
Пас отдал
А. Роббен
Замена
Я. Кальсен-Бракер
️️️️
Н. Рафаэль
Замена
Т. Кроос
️️️️
А. Тимощук
Желтая карточка
Х. Бадштубер
ГОЛ! 1:1!
К. Чжа-Чеол
Пас отдал
А. Беллингаузен
ГОЛ! 1:0!
М. Гомес
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
5
Давид Алаба
ЛАЗ
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
21
Филипп Лам
ПАЗ
7
Франк Рибери
ЛВ
44
Анатолий Тимощук
ЦП
31
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
10
Арьен Роббен
АП
27
Марио Гомес
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Аугсбург
1
Симон Йенцш
ВР
21
Хаджиме Хосогаи
ЛЗ
3
Джибрил Санко
ЦЗ
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
2
Пол Верхаг
ЦЗ
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
11
Аксель Беллингаузен
ЦП
8
Марсель Ндженг
ЦП
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
10
Даниэль Байер
ЦП
11
Нандо Рафаэль
ЦФ
Главный тренер
Йос Лухукай
Бавария
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
32
Даниэль Праньич
ЛЗ
13
Рафинья
ЦЗ
8
Тони Кроос
ЦП
18
Нильс Петерсен
ЦФ
40
Ивица Олич
ЦФ
Аугсбург
30
Мохамед Амзиф
ВР
6
Йонас Де Рек
ЦЗ
18
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
ЦЗ
17
Тобиас Вернер
ЦП
8
Лоренцо Давидс
ЦП
16
Штефан Хайн
ЦФ
13
Саша Мельдерс
ЦФ
2-2-2-2-2
1
Нойер
28
Бадштубер
17
Боатенг
5
Алаба
21
Лам
44
Тимощук
31
Швайнштайгер
7
Рибери
10
Роббен
13
Мюллер
27
Гомес
3-2-4-1
1
Йенцш
22
Озтрзолек
2
Верхаг
4
Лангкамп
3
Санко
21
Хосогаи
8
Ндженг
10
Ку Чжа-Чеол
10
Байер
11
Беллингаузен
11
Рафаэль
7
Рибери
26
Контенто
26
Контенто
7
Рибери
44
Тимощук
8
Кроос
8
Кроос
44
Тимощук
21
Хосогаи
16
Хайн
16
Хайн
21
Хосогаи
11
Рафаэль
18
Кальсен-Бракер
18
Кальсен-Бракер
11
Рафаэль
8
Ндженг
17
Вернер
17
Вернер
8
Ндженг
Остались в запасе
Бавария
Аугсбург
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
32
Даниэль Праньич
ЛЗ
13
Рафинья
ЦЗ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
40
Ивица Олич
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
6
Йонас Де Рек
ЦЗ
13
Саша Мельдерс
ЦФ
30
Мохамед Амзиф
ВР
8
Лоренцо Давидс
ЦП
Главный тренер
Йос Лухукай
Остались в запасе
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
32
Даниэль Праньич
ЛЗ
13
Рафинья
ЦЗ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
40
Ивица Олич
ЦФ
Остались в запасе
6
Йонас Де Рек
ЦЗ
13
Саша Мельдерс
ЦФ
30
Мохамед Амзиф
ВР
8
Лоренцо Давидс
ЦП
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Главный тренер
Йос Лухукай
Статистика матча Бавария - Аугсбург
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Информация о матче
Стадион:
Альянц Арена
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