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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Герта - Аугсбург
Герта - Аугсбург: обзор матча 17 сентября 2011
Герта
17.09.2011, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 6 тур
2 : 2
Завершен
Аугсбург
46'
К. Лелль
57'
Т. Торун
20'
Х. Хосогаи
64'
Я. Кальсен-Бракер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Герта - Аугсбург
Красная карточка
С. Лангкамп
Замена
Л. Давидс
️️️️
А. Гогиа
Желтая карточка
Д. Бринкманн
Замена
Ронни
️️️️
П. Эберт
Замена
Д. Бринкманн
️️️️
Д. Райнхардт
Желтая карточка
Я. Кальсен-Бракер
Желтая карточка
Д. Райнхардт
ГОЛ! 2:2!
Я. Кальсен-Бракер
Пас отдал
А. Беллингаузен
Желтая карточка
А. Оттль
Замена
У. Мерле
️️️️
Д. Санко
ГОЛ! 2:1!
Т. Торун
ГОЛ! 1:1!
К. Лелль
Пас отдал
П. Эберт
Желтая карточка
М. Де Йонг
Желтая карточка
А. Миятович
20'
ГОЛ! 0:1!
Х. Хосогаи
Пас отдал
Д. Санко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Герта
1
Томас Крафт
ВР
3
Леван Кобиашвили
ЛЗ
4
Андре Миятович
ЦЗ
4
Кака
ЦЗ
22
Кристиан Лелль
ПЗ
20
Патрик Эберт
ЛП
16
Андреас Оттль
ЦП
18
Петер Нимайер
ПП
8
Тунай Торун
ПВ
11
Раффаэл
ЦФ
10
Пьерр-Мишель Ласогга
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Аугсбург
1
Симон Йенцш
ВР
21
Хаджиме Хосогаи
ЛЗ
71
Марсель Де Йонг
ЛЗ
5
Доминик Райнхардт
ЦЗ
3
Джибрил Санко
ЦЗ
18
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
ЦЗ
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
11
Аксель Беллингаузен
ЦП
10
Даниэль Байер
ЦП
3
Акакий Гогиа
ПВ
13
Саша Мельдерс
ЦФ
Главный тренер
Йос Лухукай
Герта
1
Майкел Аэртс
ВР
5
Майк Франц
ЦЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
12
Ронни
ЦП
28
Энис Бен-Хатира
ПП
19
Абу Бакарр Каргбо
ЦФ
Аугсбург
30
Мохамед Амзиф
ВР
6
Уве Мерле
ЦЗ
6
Йонас Де Рек
ЦЗ
24
Даниэль Бринкманн
ЦП
8
Лоренцо Давидс
ЦП
17
Тобиас Вернер
ЦП
11
Нандо Рафаэль
ЦФ
4-3-1-2
1
Крафт
3
Кобиашвили
4
Миятович
4
Кака
22
Лелль
20
Эберт
16
Оттль
18
Нимайер
8
Торун
10
Ласогга
11
Раффаэл
3-2-2-1-1
1
Йенцш
3
Санко
18
Кальсен-Бракер
4
Лангкамп
21
Хосогаи
71
Де Йонг
11
Беллингаузен
10
Байер
3
Гогиа
13
Мельдерс
20
Эберт
12
Ронни
12
Ронни
20
Эберт
3
Санко
6
Мерле
6
Мерле
3
Санко
5
Райнхардт
24
Бринкманн
24
Бринкманн
5
Райнхардт
3
Гогиа
8
Давидс
8
Давидс
3
Гогиа
Остались в запасе
Герта
Аугсбург
1
Майкел Аэртс
ВР
19
Абу Бакарр Каргбо
ЦФ
5
Майк Франц
ЦЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
28
Энис Бен-Хатира
ПП
Главный тренер
Маркус Баббель
6
Йонас Де Рек
ЦЗ
11
Нандо Рафаэль
ЦФ
30
Мохамед Амзиф
ВР
17
Тобиас Вернер
ЦП
Главный тренер
Йос Лухукай
Остались в запасе
1
Майкел Аэртс
ВР
19
Абу Бакарр Каргбо
ЦФ
5
Майк Франц
ЦЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
28
Энис Бен-Хатира
ПП
Остались в запасе
6
Йонас Де Рек
ЦЗ
11
Нандо Рафаэль
ЦФ
30
Мохамед Амзиф
ВР
17
Тобиас Вернер
ЦП
Главный тренер
Маркус Баббель
Главный тренер
Йос Лухукай
Статистика матча Герта - Аугсбург
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Информация о матче
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