Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Майнц - Аугсбург
Майнц - Аугсбург: обзор матча 15 октября 2011
Майнц
15.10.2011, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 9 тур
0 : 1
Завершен
Аугсбург
88'
Я. Кальсен-Бракер (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Майнц - Аугсбург
+3
Желтая карточка
А. Беллингаузен
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Я. Кальсен-Бракер
Желтая карточка
Б. Свенссон
Желтая карточка
Э. Уджа
Замена
Й. Де Рек
️️️️
Д. Байер
Замена
С. Аллагуи
️️️️
А. Иваншиц
Замена
Т. Вернер
️️️️
А. Гогиа
Замена
Э. Уджа
️️️️
М. Риссе
Замена
Д. Бринкманн
️️️️
Л. Давидс
Желтая карточка
Н. Новески
Желтая карточка
У. Мерле
Замена
Б. Свенссон
️️️️
Н. Бунгерт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
33
Хайнц Мюллер
ВР
4
Николче Новески
ЦЗ
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
30
Малик Фатхи
ЦЗ
27
Ян Кирхгофф
ЦЗ
3
Зденек Поспех
ПЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
23
Андреас Иваншиц
ЦП
31
Марсель Риссе
ЦП
9
Николай Мюллер
ЦП
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Аугсбург
1
Симон Йенцш
ВР
21
Хаджиме Хосогаи
ЛЗ
5
Доминик Райнхардт
ЦЗ
6
Уве Мерле
ЦЗ
18
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
ЦЗ
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
11
Аксель Беллингаузен
ЦП
10
Даниэль Байер
ЦП
8
Лоренцо Давидс
ЦП
3
Акакий Гогиа
ПВ
13
Саша Мельдерс
ЦФ
Главный тренер
Йос Лухукай
Майнц
28
Кристиан Веткло
ВР
2
Бо Свенссон
ЦЗ
8
Юджен Полански
ЦП
33
Марко Калиджиури
ЦП
19
Элкин Сото
ЦП
9
Сами Аллагуи
ЦФ
11
Энтони Уджа
ЦФ
Аугсбург
30
Мохамед Амзиф
ВР
6
Йонас Де Рек
ЦЗ
3
Джибрил Санко
ЦЗ
24
Даниэль Бринкманн
ЦП
17
Тобиас Вернер
ЦП
11
Нандо Рафаэль
ЦФ
9
Эдмонд Капллани
ЦФ
3-3-3-1
33
Мюллер
26
Бунгерт
30
Фатхи
27
Кирхгофф
4
Новески
14
Баумгартлингер
3
Поспех
23
Иваншиц
31
Риссе
9
Мюллер
13
Чупо-Мотинг
3-2-3-1-1
1
Йенцш
6
Мерле
18
Кальсен-Бракер
4
Лангкамп
5
Райнхардт
21
Хосогаи
11
Беллингаузен
10
Байер
8
Давидс
3
Гогиа
13
Мельдерс
26
Бунгерт
2
Свенссон
2
Свенссон
26
Бунгерт
23
Иваншиц
9
Аллагуи
9
Аллагуи
23
Иваншиц
31
Риссе
11
Уджа
11
Уджа
31
Риссе
8
Давидс
24
Бринкманн
24
Бринкманн
8
Давидс
10
Байер
6
Де Рек
6
Де Рек
10
Байер
3
Гогиа
17
Вернер
17
Вернер
3
Гогиа
Остались в запасе
Майнц
Аугсбург
28
Кристиан Веткло
ВР
8
Юджен Полански
ЦП
33
Марко Калиджиури
ЦП
19
Элкин Сото
ЦП
Главный тренер
Томас Тухель
3
Джибрил Санко
ЦЗ
11
Нандо Рафаэль
ЦФ
9
Эдмонд Капллани
ЦФ
30
Мохамед Амзиф
ВР
Главный тренер
Йос Лухукай
Остались в запасе
28
Кристиан Веткло
ВР
8
Юджен Полански
ЦП
33
Марко Калиджиури
ЦП
19
Элкин Сото
ЦП
Остались в запасе
3
Джибрил Санко
ЦЗ
11
Нандо Рафаэль
ЦФ
9
Эдмонд Капллани
ЦФ
30
Мохамед Амзиф
ВР
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Йос Лухукай
Статистика матча Майнц - Аугсбург
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Информация о матче
Стадион:
Мева Арена
Новости команд
Все
Майнц
Аугсбург
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «РБ Лейпцига» и «Аугсбурга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Майнца» и «Баварии» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Майнца» и «Баварии» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Эльверсберг» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Бундеслига Германии: шансы «Эльверсберга» и «Майнца» на победу в матче 8-го тура
29 октября
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «РБ Лейпцига» и «Аугсбурга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Аугсбурга» и «Фрайбурга» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Кубок Германии: шансы «Сонненхоф Гросаспаха» и «Аугсбурга» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
«Аугсбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+