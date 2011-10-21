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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Аугсбург - Вердер
Аугсбург - Вердер: обзор матча 21 октября 2011
Аугсбург
21.10.2011, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 10 тур
1 : 1
Завершен
Вердер
49'
А. Беллингаузен
68'
К. Писарро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аугсбург - Вердер
Желтая карточка
Я. Кальсен-Бракер
Желтая карточка
С. Йенцш
Замена
Э. Капллани
️️️️
С. Мельдерс
ГОЛ! 1:1!
К. Писарро
Пас отдал
А. Вольф
Замена
М. Экичи
️️️️
С. Папастатопулос
Замена
Т. Вернер
️️️️
А. Беллингаузен
Замена
С. Вагнер
️️️️
М. Марин
Желтая карточка
К. Писарро
ГОЛ! 1:0!
А. Беллингаузен
Пас отдал
С. Мельдерс
Замена
Д. Бринкманн
️️️️
А. Гогиа
14'
Желтая карточка
С. Папастатопулос
Желтая карточка
Д. Байер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аугсбург
1
Симон Йенцш
ВР
21
Хаджиме Хосогаи
ЛЗ
5
Доминик Райнхардт
ЦЗ
6
Уве Мерле
ЦЗ
18
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
ЦЗ
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
11
Аксель Беллингаузен
ЦП
8
Лоренцо Давидс
ЦП
10
Даниэль Байер
ЦП
3
Акакий Гогиа
ПВ
13
Саша Мельдерс
ЦФ
Главный тренер
Йос Лухукай
Вердер
1
Тим Визе
ВР
26
Лукас Шмитц
ЛЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
22
Александар Игньевски
ЦЗ
31
Андреас Вольф
ЦЗ
27
Налдо
ЦЗ
8
Клеменс Фритц
ПЗ
14
Аарон Хант
ЦП
22
Марко Марин
АП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
9
Маркус Розенберг
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Аугсбург
30
Мохамед Амзиф
ВР
6
Йонас Де Рек
ЦЗ
3
Джибрил Санко
ЦЗ
24
Даниэль Бринкманн
ЦП
17
Тобиас Вернер
ЦП
11
Нандо Рафаэль
ЦФ
9
Эдмонд Капллани
ЦФ
Вердер
1
Себастьян Милиц
ВР
4
Себастьян Предль
ЦЗ
44
Филипп Баргфреде
ЦП
11
Мехмет Экичи
ЦП
11
Весли
АП
9
Леннарт Ти
ЦФ
2
Сандро Вагнер
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Йенцш
6
Мерле
18
Кальсен-Бракер
4
Лангкамп
21
Хосогаи
5
Райнхардт
11
Беллингаузен
8
Давидс
10
Байер
3
Гогиа
13
Мельдерс
3-2-1-1-2
1
Визе
22
Игньевски
31
Вольф
27
Налдо
8
Фритц
26
Шмитц
14
Хант
22
Марин
9
Розенберг
14
Писарро
3
Гогиа
24
Бринкманн
24
Бринкманн
3
Гогиа
13
Мельдерс
9
Капллани
9
Капллани
13
Мельдерс
11
Беллингаузен
17
Вернер
17
Вернер
11
Беллингаузен
19
Папастатопулос
11
Экичи
11
Экичи
19
Папастатопулос
22
Марин
2
Вагнер
2
Вагнер
22
Марин
Остались в запасе
Аугсбург
Вердер
6
Йонас Де Рек
ЦЗ
3
Джибрил Санко
ЦЗ
11
Нандо Рафаэль
ЦФ
30
Мохамед Амзиф
ВР
Главный тренер
Йос Лухукай
1
Себастьян Милиц
ВР
4
Себастьян Предль
ЦЗ
44
Филипп Баргфреде
ЦП
11
Весли
АП
9
Леннарт Ти
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Остались в запасе
6
Йонас Де Рек
ЦЗ
3
Джибрил Санко
ЦЗ
11
Нандо Рафаэль
ЦФ
30
Мохамед Амзиф
ВР
Остались в запасе
1
Себастьян Милиц
ВР
4
Себастьян Предль
ЦЗ
44
Филипп Баргфреде
ЦП
11
Весли
АП
9
Леннарт Ти
ЦФ
Главный тренер
Йос Лухукай
Главный тренер
Томас Шааф
Статистика матча Аугсбург - Вердер
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Информация о матче
Стадион:
Аугсбург Арена
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