Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Нандо Рафаэль - статистика

Завершил карьеру
10 января 1984 (42), Луанда
#11 | Нападающий
180 см | 80 кг
Ангола | Германия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Фортуна
11
2
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 24 тур
Фортуна
1 : 1
03.03.2013
Майнц
60' - 90'
88'
Германия. Бундеслига, 17 тур
Фортуна
2 : 1
15.12.2012
Ганновер-96
62' - 90'
Германия. Бундеслига, 16 тур
Нюрнберг
2 : 0
08.12.2012
Фортуна
80' - 90'
Германия. Бундеслига, 15 тур
Фортуна
4 : 0
30.11.2012
Айнтрахт
1' - 71'
58'
Германия. Бундеслига, 14 тур
Боруссия Д
1 : 1
27.11.2012
Фортуна
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 13 тур
Фортуна
2 : 0
23.11.2012
Гамбург
1' - 90'
78'
Германия. Бундеслига, 12 тур
Вердер
2 : 1
18.11.2012
Фортуна
67' - 90'
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
3 : 2
04.11.2012
Фортуна
1' - 46'
40'
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фортуна
1 : 4
27.10.2012
Вольфсбург
56' - 90'
Германия. Бундеслига, 8 тур
Фортуна
0 : 5
20.10.2012
Бавария
82' - 90'
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
1 : 0
06.10.2012
Фортуна
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 6 тур
Фортуна
2 : 2
28.09.2012
Шальке-04
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 5 тур
Гройтер Фюрт
0 : 2
25.09.2012
Фортуна
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 4 тур
Фортуна
0 : 0
22.09.2012
Фрайбург
71' - 90'
Германия. Бундеслига, 3 тур
Штутгарт
0 : 0
15.09.2012
Фортуна
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 2 тур
Фортуна
0 : 0
01.09.2012
Боруссия М
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 1 тур
Аугсбург
0 : 2
25.08.2012
Фортуна
1' - 60'
Главные новости
ФотоВ РПЛ случилась первая тренерская отставка
12:42
ВидеоСборная России представила новую форму
12:28
2
Агент Жиго допустил трансфер экс-спартаковца в «Зенит»
12:21
3
Видео40-летнему Халку стало плохо во время матча в Бразилии
11:26
3
«Это кромешный ад»: Генич разочаровался в клубе РПЛ
11:18
4
Симеоне назвал лучшую команду: «Играет в какой-то другой вид спорта»
10:50
Агкацев ответил, заслужил ли Сафонов награду лучшему вратарю мира
10:26
Во Франции оценили игру Сафонова с «Марселем»
09:53
3
Статистика Захаряна в матче с «Валенсией»
09:40
3
Месси вышел на второе место в истории по голам со штрафных
09:28
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+