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Джанлука Мусаччи
Статистика
Джанлука Мусаччи - статистика
Завершил карьеру
1 апреля 1987 (39)
#22 | Полузащитник
Италия
Статистика
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2012/2013
Италия. Серия А 2011/2012
Италия. Серия А 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Парма
6
0
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 20 тур
Парма
1 : 1
13.01.2013
Ювентус
Был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Парма
2 : 1
06.01.2013
Палермо
1' - 56'
Италия. Серия А, 18 тур
Болонья
1 : 2
22.12.2012
Парма
Был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Аталанта
2 : 1
08.12.2012
Парма
Был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Лацио
2 : 1
02.12.2012
Парма
1' - 75'
Италия. Серия А, 14 тур
Парма
1 : 0
26.11.2012
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
2 : 2
18.11.2012
Парма
1' - 65'
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
0 : 0
11.11.2012
Сиена
1' - 68'
Италия. Серия А, 11 тур
Пескара
2 : 0
04.11.2012
Парма
53' - 90'
Италия. Серия А, 10 тур
Парма
3 : 2
31.10.2012
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
28.10.2012
Парма
Был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Парма
2 : 1
21.10.2012
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Катания
2 : 0
07.10.2012
Парма
Был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Парма
1 : 1
29.09.2012
Милан
1' - 74'
66'
Италия. Серия А, 5 тур
Дженоа
1 : 1
26.09.2012
Парма
Был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Парма
1 : 1
22.09.2012
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Наполи
3 : 1
16.09.2012
Парма
Был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Ювентус
2 : 0
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Парма
Был в запасе
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