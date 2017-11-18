Статистика по турнирам

Россия. ФНЛ 2017/2018 Россия. ФНЛ 2016/2017 Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье 2015/2016 Россия. Второй дивизион. Зона Юг 2015/2016 Россия. Молодежное первенство 2011/2012 Россия. Молодежное первенство. Второй этап 2011/2012